Представлен первый выпуск Instagram Trend Report

Инстаграм представил первый выпуск Instagram Trend Report – путеводитель по грядущим тенденциям, по определению поколения Z, которые будут формировать культуру в 2022 году.

Для того, чтобы больше узнать о растущих тенденциях в Instagram в разных категориях, включая музыку, моду, авторов и знаменитостей, красоту, социальную справедливость и многое другое, команда Instagram обратилась к представителям поколения Z. От реформизма в образовании и карьере до максимализма в моде — эта ориентированная на будущее аудитория последовательно создает новую реальность, в которой хочет жить. И Instagram — не исключение. Здесь тоже лидирует молодежь — создает свою культуру, исследует новые территории и меняет уже существующие тенденции совершенно неожиданных образом.

«Каждый четвертый считает, что именно нано- и микро-блогеры с небольшой аудиторией задают тренды на платформе. А 4 из 5 считают, что инфлюенсеры в соцсети оказывают гораздо большее влияние на культуру, чем традиционные селебрити — например, актеры».

50% подростков и молодежи предпочитают дерзкую моду, альтернативный стиль в духе Dark Academia или Goblincore. Каждый третий интересуется естественным макияжем. Каждый четвертый готов совершать покупки прямо из ленты и непосредственно в приложении соцсети. При этом молодежь становится более бережливой и стремится к разумному потреблению. В 2022 году 23% предпочтут шопинг на сайтах продажи подержанных вещей, а 24% готовы продавать там же свои ненужные вещи. 70% опрошенных с помощью соцсети открывают для себя новых музыкальных исполнителей и песни. Каждый третий ожидает, что в 2022 будет еще больше танцевальных челленджей на платформе. А 3 из 10 жаждут игровых стримов.