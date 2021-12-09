Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Компания Motorola сегодня представила флагманский смартфон Moto Edge X30. Аппарат является первым смартфоном в мире на базе 4-нм новейшего процессора Snapdragon 8 Gen1. На данный момент Moto Edge X30 является самым мощным смартфоном в мире. По результатам теста AnTuTu он набрал более 1 060 000 баллов!

Устройство оборудовано AMOLED-экраном диагональю 6,7-дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz. Матрица способна отображать свыше одного миллиарда цветов. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+. Пиковая яркость составляет 700 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: главный датчик на 50 Мп (f/1.9, OIS), ультраширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2.2, режим макро с расстояния 2,5 см) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Moto Edge X30 стал первым в мире смартфоном с 60 Мп (f/2.2) фронтальной камерой с возможностью записи видео в 4K. В топовой версии устройства фронтальная камера скрыта под дисплеем.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 68-ваттной зарядки TurboPower. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Есть защиту от брызг по стандарту IP52. Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Габариты составляют 163,56 x 75,95 x 8,49 мм, вес – 194 гр. В качестве программной платформы выступает Android 12 с фирменным интерфейсом MYUI 3.0. В комплект поставки входят прозрачный чехол, кабель и мощное зарядное устройство.

Цена смартфона Moto Edge X30:

8/128 Gb – 502 доллара;

8/256 Gb – 534 доллара;

12/256 Gb – 565 долларов.

На глобальном рынке модель будет называться Moto Edge 30 Ultra. Предварительные продажи стартуют в Китае сегодня, в розницу смартфон поступит 15 декабря.