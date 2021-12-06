Представлен мощный флагманский планшет Blackview Tab 11

Китайская компания Blackview, известная выпусками защищенных смартфонов, представила мощный планшет. Модель, получившая название Blackview Tab 11, позиционируется как флагманское решение по доступной цене.

Планшет оборудован 10,36-дюймовым дисплеем разрешением 2K с яркостью 360 кд/м2. Толщина корпуса составляет всего 8,1 мм. Устройство работает на базе процессора UNISOC T616. Blackview Tab 11 оснащен 8 Gb оперативной памяти LPDDR4 и 128 Gb флеш-памяти eMMC 5.1. Есть слот для карт памяти. Основная камера получила 13 Мп сенсор Sony IMX 258. Фронтальная камера разрешением 8 Мп Sony IMX219.

Установлен слот с поддержкой двух Nano-SIM. Емкость аккумуляторной батареи составляет 6580 мАч. Его хватает на 30 часов воспроизведения музыки, на 10 часов просмотра веб-страниц и 5,5 часа воспроизведения фильмов. Планшет работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Doke OS_P 2.0. Благодаря сертификации Google Widevine DRM L1 можно транслировать телесериалы в разрешении 1080p в Netflix, Youtube, Disney + и других сервисах.

Устройство доступно в цветах Meteorite Gray, Moonlight Silver и Teal Green. Первые покупатели могут купить планшет Blackview Tab 11 за 170 долларов до 10 декабря. Позже цена вырастет до 189 долларов.