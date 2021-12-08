Представлен кроссовер Hyundai Tucson XRT 2022 года

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Hyundai Tucson 2022 модельного года. Модель, которая получила название Tucson XRT, позиционируется как наиболее адаптированный автомобиль в линейке для езды по бездорожью.

Hyundai Tucson XRT соответствует комплектации SEL, поэтому его особенности сводятся лишь к дизайну. Он получил матовый черный обвес по всему периметру, включая бамперы, пороги и колесные арки. Также он получил черные корпуса зеркал заднего вида и черные 19-дюймовые эксклюзивные диски. Агрессивный внешний вид внедорожника дополняют затонированные изначально окна, боковые подножки, тканевые сиденья, отделанные черным цветом, черная обивка потолка и поперечные рейлинги на крыше. Салон полностью черный, с тканевой обивкой сидений и черным потолком.

Hyundai Tucson XRT доступен со стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с. и 241 Нм. Сочетается агрегат с классической автоматической коробкой передач. Имеются автоматическая задняя дверь, 10,25-дюймовый экран, цифровой ключ, беспроводная зарядная станция, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обтянутое кожей рулевое колесо и селектор переключения передач, двухзонный климат контроль. Сиденье водителя оснащено электроприводом, регулируемым в 8 направлениях, передние сиденья оснащены подогревом.

В США переднеприводная версия стоит 32625 долларов, полноприводный вариант — 34125 долларов.