08.12.2021

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Представлен кроссовер Hyundai Tucson XRT 2022 года

Hyundai Tucson XRT 2022

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Hyundai Tucson 2022 модельного года. Модель, которая получила название Tucson XRT, позиционируется как наиболее адаптированный автомобиль в линейке для езды по бездорожью.

Hyundai Tucson XRT 2022

Hyundai Tucson XRT соответствует комплектации SEL, поэтому его особенности сводятся лишь к дизайну. Он получил матовый черный обвес по всему периметру, включая бамперы, пороги и колесные арки. Также он получил черные корпуса зеркал заднего вида и черные 19-дюймовые эксклюзивные диски. Агрессивный внешний вид внедорожника дополняют затонированные изначально окна, боковые подножки, тканевые сиденья, отделанные черным цветом, черная обивка потолка и поперечные рейлинги на крыше. Салон полностью черный, с тканевой обивкой сидений и черным потолком.

Hyundai Tucson XRT доступен со стандартным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л.с. и 241 Нм. Сочетается агрегат с классической автоматической коробкой передач. Имеются автоматическая задняя дверь, 10,25-дюймовый экран, цифровой ключ, беспроводная зарядная станция, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, обтянутое кожей рулевое колесо и селектор переключения передач, двухзонный климат контроль. Сиденье водителя оснащено электроприводом, регулируемым в 8 направлениях, передние сиденья оснащены подогревом.

В США переднеприводная версия стоит 32625 долларов, полноприводный вариант — 34125 долларов.

 

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