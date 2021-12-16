Представлен Honor Play 30 Plus с экраном 90 Hz и аккумулятором на 5000 мАч ценой от 173 доллара

Кроме смартфона X30, компания Honor также представила модель Play 30 Plus. Аппарат является одним из самых доступных смартфонов компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Honor Play 30 Plus оснащен 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+и частотой обновления 90 Hz. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland, что свидетельствует о низком излучении синего света. В основу смартфона лег процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb. Емкость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Двойная основная камера содержит датчики на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части экрана находится 5 Мп селфи-камера. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Есть адаптеры Dual-Band Wi-Fi и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и классический разъем для наушников на 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой Magic UI 5.0. Габариты составляют 167,59 × 77,19 × 8,62 мм, вес — 198 гр.

Цены на смартфон Honor Play 30 Plus:

4/128 Gb – 173 доллара;

6/128 Gb – 204 доллара;

8/128 Gb – 235 долларов.

Прием заказов уже начался. Смартфон поступит в продажу в черном, серебристом синем и золотистом цветах в Китае 31 декабря.