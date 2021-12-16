16.12.2021

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Представлен Honor Play 30 Plus с экраном 90 Hz и аккумулятором на 5000 мАч ценой от 173 доллара

Honor Play 30 Plus

Кроме смартфона X30, компания Honor также представила модель Play 30 Plus. Аппарат является одним из самых доступных смартфонов компании с поддержкой сетей пятого поколения.

Honor Play 30 Plus оснащен 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+и частотой обновления 90 Hz. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland, что свидетельствует о низком излучении синего света. В основу смартфона лег процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 GHz, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb. Емкость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Двойная основная камера содержит датчики на 13 Мп и 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части экрана находится 5 Мп селфи-камера. За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Есть адаптеры Dual-Band Wi-Fi и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и классический разъем для наушников на 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой Magic UI 5.0. Габариты составляют 167,59 × 77,19 × 8,62 мм, вес — 198 гр.

Цены на смартфон Honor Play 30 Plus:

  • 4/128 Gb – 173 доллара;
  • 6/128 Gb – 204 доллара;
  • 8/128 Gb – 235 долларов.

Прием заказов уже начался. Смартфон поступит в продажу в черном, серебристом синем и золотистом цветах в Китае 31 декабря.

 

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