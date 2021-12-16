Представлен 6-местный Hyundai Santa Fe 2022 модельного года

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Santa Fe 2022 модельного года. Главным новшеством стало появление 6-местной версии с 2-мя независимыми сиденьями вдобавок к существующим 5- и 7-местным вариантам.

В среднем ряду сплошной диван для троих заменили на два кресла с индивидуальными подлокотниками. В распоряжении пассажиров второго ряда — два подстаканника и регулируемые воздуховоды климатической системы.

Hyundai Santa Fe 2022 модельного года получил улучшенную комплектацию, включая информационно-развлекательный комплекс с увеличенным до 10,25 дюйма сенсорным дисплеем и навигацией, лобовое стекло, блокирующее УФ-излучение, датчик дождя и электрический привод двери багажника. Версия Prestige оснащена системами предотвращения столкновений, безопасности при выходе и оповещения пассажиров на заднем сиденье для повышения безопасности. Топовые версии кроссовера поддерживают управление со смартфона, беспроводную зарядку и оснащены розеткой 220 В.

Автомобиль уже поступил в продажу в Южной Корее.