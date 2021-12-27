Представлен 4К-телевизор Xiaomi Mi TV EA70 2022 с диагональю 70 дюймов за 520 долларов

В линейке smart-телевизоров Xiaomi Mi TV EA 2022 появилась новая модель с экраном диагональю 70 дюймов. Телевизор заключен в полностью металлический корпус с рамкой толщиной 2 мм.

Применена матрица формата 4К при соотношении сторон 16:9. Smart-телевизор обладает частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 300 нит и контрастностью 4000:1. Обеспечивается воспроизведение 1,07 млрд. цветовых оттенков. Благодаря узким рамкам экран занимает 97,9% площади фронтальной поверхности.

Используется четырехъядерный процессор (модель не названа), объем оперативной памяти составляет 1,5 Gb, емкость флеш-памяти — 8 Gb. В оснащение устройства входят Wi-Fi, Bluetooth и аудиосистема со стереофоническими динамиками. Телевизор оснащен высокочувствительными микрофонами для управления голосом и фирменным голосовым помощником Xiao AI. В качестве программной платформы применяется операционная система Android с фирменной надстройкой MIUI for TV 3.0.

Прием заказов на Xiaomi Mi TV EA70 2022 уже открыт, продажи стартуют 31 декабря по ориентировочной цене 520 долларов.