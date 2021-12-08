Предприниматели теперь могут автоматически рассчитать и оплатить НДС

Kapital Bank расширяет функционал системы дистанционного банковского обслуживания для бизнеса Müştəri Bank. Теперь предприниматели и компании могут автоматически рассчитать и оплатить НДС на товары и услуги через Müştəri Bank. Система автоматически рассчитает сумму налога, а предпринимателям не придется создавать дополнительное платежное поручения. Новая функция позволит не только экономить время, но и более удобно формировать отчетность.

C помощью Müştəri Bank можно легко и безопасно пользоваться различными банковскими услугами, такими как: срочные переводы, платежи в бюджет, открытие расчетного счета онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, оформление доставки зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях, оформление заявок на кредитные продукты онлайн (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.