Построение сетевой инфраструктуры в реконструированном Главном управленческом, научном, образовательном и лабораторном комплексе ОАО «Азерэнержи»

В круг основных задач энергетиков входит бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей. Однако на каждом новом отрезке времени решать такие задачи приходится с учетом новой технологической базы. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Азерэнержи» сегодня является цифровизация электросетевого комплекса с целью достижения качественно нового уровня в области надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности. В процессе реконструкции Главного управленческого научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» возникла задача построения новой сетевой инфраструктуры. Цели проекта подразумевали ускорение процесса принятия решений, упрощение и улучшение коммуникаций сотрудников, а также снижение капитальных и эксплуатационных расходов.

Проектировкой и развертыванием сетевой инфраструктуры с учетом всех требований и пожеланий заказчика, а также в полном соответствии с высокими требованиями к отказоустойчивости и производительности в реконструированном комплексе занималась компания iTech Group. Проект был реализован на базе оборудования компании Hewlett-Packard Enterprise. В комплексе была установлена сеть из коммутаторов HPE на 2 тысячи портов и соответствующим образом произведена настройка сетевой инфраструктуры. В общей сложности было проложено около 160 км кабеля. В результате реализации проекта заказчик получил сеть передачи данных, которая обеспечит требуемую надежность, безопасность и производительность на долгосрочную перспективу.

— Главный управленческий, научный, образовательный и лабораторный комплекс ОАО «Азерэнержи» — достаточно сложный объект со множеством помещений и отдельных зданий, поэтому в качестве оборудования для создания сетевой инфраструктуры мы обратились к решениям одного из наших давних и надежных партнеров в лице компании HPE. С этим вендором мы реализовали множество совместных проектов и отлично знаем все преимущества его решений. Помимо возможности получить продукт, который имеет оптимальное соотношение цена/качество и соответствует современным требованиям, предъявляемым к надежности оборудования, партнеры HPE всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта. В частности, я бы хотел выразить отдельную благодарность представителю компании Орхану Мирсадигову за профессиональный подход и непосредственное участие в реализации данного проекта, а также IT-департаменту ОАО «Азерэнержи», благодаря которому большая часть процесса планирования проекта осуществлялась совместно, — отмечает директор по развитию бизнеса компании iTech Group Ровшан Акбаров.

Выбор архитектуры решения для создания масштабируемой сетевой инфраструктуры основывался на следующих требованиях заказчика:

Высокая производительность корпоративной сети передачи данных.

Высокий уровень информационной безопасности.

Надежность и круглосуточная доступность сетевых сервисов.

Удобство и простота администрирования и эксплуатации.

Необходимость беспрерывной связности между двумя географически распределенными подразделениями ОАО «Азерэнержи».

— В рамках проекта по построению сетевой инфраструктуры, кроме прокладки кабеля, развертывания коммутационного оборудования и создания локальных рабочих мест, нами был построен data-центр для обеспечения нужд комплекса ОАО «Азерэнержи», в котором также применяются сервера и системы хранения данных HPE. В частности, нами была задействована программно-определяемая инфраструктура HPE Synergy, которая позволяет мгновенно выполнять компоновку и перекомпоновку адаптивных пулов физических и виртуальных вычислительных ресурсов, систем хранения данных и коммутационной сети, создавая любые конфигурации для любого приложения или рабочей задачи. С целью обеспечения безопасности сети на всех уровнях были применены межсетевые экраны Fortinet, а с заказчиком были проведены консультации по необходимому оборудованию для кондиционирования data-центра и обеспечения его решениями для бесперебойной работы. Кроме того, для построения элементов сети, требующих беспроводного соединения, применялось оборудование Aruba, а для обеспечения контроля доступа в помещения комплекса мы выбрали решения компании Anviz, программное обеспечение для которых было доработано и локализовано под нужды ОАО «Азерэнержи» специалистами нашей компании. Хочу подчеркнуть, что столь сложный и нестандартный проект осуществлялся с применением гибкой методологии разработки Agile, позволивший избежать лишних расходов и закончить работы в жестко установленные сроки. Это дало нам гибкость в принятии решений. Также хотелось бы отметить четкое понимание процессов и готовность к любым изменениям в работе со стороны заказчика, — говорит менеджер проекта Турал Заргаров.

Решение компании iTech Group по построению корпоративной сетевой инфраструктуры на базе оборудования Hewlett-Packard Enterprise обеспечило выполнение следующих задач:

Надежность и отказоустойчивость сетевой инфраструктуры ЦОД;

Высокая производительность сетевой инфраструктуры;

Централизованное управление и мониторинг;

Отказоустойчивая связность между географически распределенными подразделениями ОАО «Азерэнержи» и удаленными офисами компании;

Гибкость и масштабируемость сетевой инфраструктуры, которая позволяет адаптировать сеть под актуальные потребности с минимальными затратами.

— Мы были рады возможности внести свой вклад в оснащение комплекса ОАО «Азерэнержи», имеющего огромное значение для энергосистемы Азербайджана. Наши решения прошли всю необходимую сертификацию и соответствуют самым высоким требованиям как коммерческих, так и государственных структур, — говорит представитель компании HPE Орхан Мирсадигов. — В полной мере реализовать потенциал, заложенный в наши продукты, помог локальный партнер HPE. Понимание специалистами iTech Group всех требований заказчика, а также высокие технологические компетенции IT-специалистов ОАО «Азерэнержи» позволили осуществить совместную работу над столь уникальным проектом.

— Мы остановили свой выбор на предложении компании iTech Group, потому что только здесь обнаружились отличное соотношение цена/качество, широкая линейка продукции необходимых сегментов, удобство и простота первоначальной настройки, а также соответствие современным требованиям, предъявляемым к надежности оборудования. Кроме того, нашими специалистами были пройдены тренинги, специально организованные исполнителем проекта, что очень помогло разобраться в тонких настройках устройств. Широкая линейка продукции HPE для бизнеса позволила закрыть все потребности при проектировании и монтаже сети, от точек доступа и коммутаторов до пограничных шлюзов. Совместно выработанный единый сценарий развертывания сетевой инфраструктуры свел время запуска отреставрированного комплекса ОАО «Азерэнержи» к минимуму, позволив не только полностью удовлетворить текущие функциональные потребности, но и предоставив возможность развития всех систем в будущем, — отмечает директор департамента цифровых технологий ОАО «Азерэнержи» Ахмед Мурадлы.

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