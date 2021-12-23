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Первое в мире SMS, отправленное в 1992 году, продали в виде NFT за 150 тыс. долларов

SMS NFT

3 декабря 1992 года глава Vodafone Ричард Джарвис получил текстовое сообщение от инженера Нила Папуорта из компании Sema Group Telecoms. В сообщении было всего два слова: Merry Christmas. Это было первое в мире SMS. А спустя 29 лет, во Франции на аукционе Aguttes, SMS в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) был продано за 132,6 тыс. евро (150 тыс. долларов с учетом актуального курса).

Продавцом является компания Vodafone. Имя покупателя аукционный дом не раскрывает. Вырученные средства отправят в комитет ООН по правам беженцев.

Отметим, что сообщение было отправлено с персонального компьютера на телефон. Возможность обмениваться SMS между телефонами появилась только в 1999 году.

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