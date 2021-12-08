08.12.2021

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Опубликованы первые изображения нового компактного минивэна Kia Carens

Kia Carens

Компания Kia опубликовала первые изображения компактного минивэна Carens четвертого поколения. Технические характеристики модели пока не раскрываются. Автомобиль выпускался с 1999 по 2019 год, а теперь Kia возрождает серию. По словам производителя, Carens относится к сегменту «просторных автомобилей для современных семей».

Kia Carens

Новая модель с тремя рядами сидений выполнена в модной стилистике кроссовера. Машина, как утверждают корейцы, предложит высокий уровень отделки салона, функции интеграции автомобиля с информационными сетями и устройствами, и впечатляюще просторный салон, в том числе для пассажиров третьего ряда.

Хромированные элементы в отделке дверей, и навигация с функциями телематики (AVNT) и дисплеем с диагональю 10,25 дюйма в центре передней панели призваны создать ощущение премиальности.

Официальная премьера Kia Carens намечена на 16 декабря. Выход на рынок состоится в первом квартале 2022 года.

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