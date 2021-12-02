Опубликован релизный трейлер сюжетной кампании Halo Infinite

Через неделю состоится премьера долгожданной сюжетной кампании Halo Infinite. По этому поводу компания Microsoft и студия 343 Industries выпустили красочный и эффектный релизный трейлер игры. Создатели рассказали, что история в Halo Infinite будет самой масштабной из всех игр серии.

Ролик показывает катсцены из сюжетной кампании и геймплейные вставки. Он полностью посвящен одиночному режиму, мультиплеер, который доступен с 15 ноября, не показывают.

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«Когда надежды уже нет, а судьба всего человечества висит на волоске, Мастер Чиф готов дать отпор самому безжалостному противнику, с которым он когда-либо сталкивался».

Сюжетная кампания Halo Infinite выходит 8 декабря на PC, Xbox One и Xbox Series X/S. Напомним, что в ноябре в игре стартовала бесплатная бета-версия многопользовательского режима, которая пройдет до мая 2022 года.