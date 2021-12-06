Опубликован первый тизер нового сериала по Resident Evil
Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер сериала по Resident Evil, премьера которого запланирована на 2022 год. Ролик не отличается содержательностью. В нем лишь засветились зараженный вирусом доберман Цербер и логотип шоу.
Подробности пока не раскрываются. Согласно утечкам, сериал расскажет историю семьи Вескеров и будет вести повествование в двух временных линиях. Первая расскажет о переезде сестер Вескер в Нью-Ракун-Сити до вспышки T-вируса. Вторая перенесет зрителя на 10 лет вперед, когда на Земле останется 15 млн. человек, а более 6 млрд. уже будут заражены.
Основной актерский состав: Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Ожидается, что в первом сезоне Resident Evil появится 8 серий.