06.12.2021

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Опубликован первый тизер нового сериала по Resident Evil

Resident Evil

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер сериала по Resident Evil, премьера которого запланирована на 2022 год. Ролик не отличается содержательностью. В нем лишь засветились зараженный вирусом доберман Цербер и логотип шоу.

Подробности пока не раскрываются. Согласно утечкам, сериал расскажет историю семьи Вескеров и будет вести повествование в двух временных линиях. Первая расскажет о переезде сестер Вескер в Нью-Ракун-Сити до вспышки T-вируса. Вторая перенесет зрителя на 10 лет вперед, когда на Земле останется 15 млн. человек, а более 6 млрд. уже будут заражены.

Основной актерский состав: Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Ожидается, что в первом сезоне Resident Evil появится 8 серий.

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