Определены номинанты NETTY2021. Победители премии будут названы на церемонии награждения

Определены номинанты Национальной интернет-премии Азербайджана NETTY 2021. По итогам голосования виртуального жюри и экспертного совета из общего числа участников отобраны сайты, страницы и приложения, ставшие номинантами премии. С итоговым списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии https://www.netty.az/nominantsru.

Для определения победителей конкурса к голосованию приступила Академия премии. Представители Академии на основе внутреннего голосования назовут по одному победителю в каждой из существующих номинации.

Победители из числа номинантов будут названы 18 декабря в ходе официальной церемонии награждения. Представители всех номинантов будут приглашены к участию в церемонии.

Решением Академии там же будут объявлены победители в почетных номинациях «За вклад в развитие отечественных информационных технологий», и «ИТ-событие года».

Генеральный партнер премии — оператор NAR. Официальными партнерами премии выступают компании Golden Pay, SmartHost и Renley. Информационные партнеры проекта: телеканал İctimai TV, порталы Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity. По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].