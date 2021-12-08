OPPO представил специальную версию смартфона Reno 7 Pro для фанатов League of Legends

Компания OPPO вместе с американским разработчиком видеоигр Riot Games представили в Китае специальную версию смартфона Reno 7 Pro. Аппарат посвящен популярной мобильной игре League of Legends.

От обычной версии смартфон отличается матовой черной расцветкой и градиентными акцентами. Устройство поставляется в уникальной упаковке в виде ракеты. В комплект поставки входит чехол с изображением Jinx, зарядное устройство мощностью 65 Вт, два брелока и наклейки. Смартфон также имеет предустановленную тему в стиле игры.

Технические характеристики OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition не отличаются от обычной версии смартфона — плоский AMOLED-дисплей на 90 Hz, процессор MediaTek Dimensity 1200 Max 5G, 12 Gb ОЗУ, 256 Gb ПЗУ, аккумулятор на 4500 мАч и тройная основная камера с главным модулем на 50 Мп.

Смартфон OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition будет предложен за 628 долларов. Продажи в Китае стартуют 10 декабря.