OPPO представил 6-нанометровый NPU-чип MariSilicon X для обработки изображений

Компания OPPO представила NPU-процессор для обработки изображений MariSilicon X. Чип построен по 6-нанометровому техпроцессу TSMC. Он получил ISP-модуль, который позволяет снимать изображения с 20-битным динамическим диапазоном в 120 дБ и многоуровневую архитектуру памяти.

MariSilicon X обеспечивает 18 трлн. операций в секунду (TOPS), это достаточная вычислительная мощность для поддержки алгоритмов искусственного интеллекта. Благодаря высокой энергоэффективности в 11,6 TOPS/Вт нейронный процессор обеспечивает необходимую производительность, не разряжая аккумулятор смартфона. Новинка также оснащена подсистемой памяти Tera-bps, которая позволяет MariSilicon X в полной мере использовать свою вычислительную мощность без ограничений по объему памяти, значительно сокращая время, необходимое для копирования данных между блоками хранения и обработки.

Нейронный процессор поддерживает оперативную память DDR с дополнительной пропускной способностью до 8.5 ГБ/с, фирменную технологию уменьшения шумов AI Noise Reduction, а также возможность записывать 4K HDR-видео с ночным режимом.

OPPO MariSilicon X дебютирует в серии Find X в первом квартале 2022 года.