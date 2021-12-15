OPPO Find N: первый смартфон компании со складным дисплеем

Компания OPPO представила свой первый смартфон со складным дисплеем Find N. Среди конкурентов он выделяется более компактными габаритами и малым весом, а также особой конструкцией петли — смартфон может раскрываться на любой угол до 180° и фиксироваться в таком состоянии.

OPPO Find N получился достаточно прочным. Смартфон имеет массивный шарнир Flexion Hinge, на разработку которого у OPPO ушло четыре года. Разработчики отмечают, что его можно складывать и раскладывать по 100 раз в день в течение 5 лет при температуре -20 С° без образования видимой линии сгиба по центру экрана. Двухоконный режим (Split screen) активируется одним жестом.

Технические характеристики OPPO Find N:

ОС: Android 11, ColorOS 12;

Дисплей: внешний: 5,49″, AMOLED, 1972 x 988 пикселей, 60 Hz, 1000 нит (пиковая), стекло Gorilla Glass Victus. Внутренний: 7,1″, E5 AMOLED, 8,4:9, 1792 x 1920 пикселей, 1-120 Hz, 1000 нит (пиковая);

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888, графика Adreno 660;

Оперативная память: 8 или 12 Gb, LPDDR5;

Внутренняя память: 256 или 512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.8, OIS), широкоугольная 16 Мп (Sony IMX481, f/2.2, угол обзора 123°) и телеобъектив 13 Мп (Samsung S5K3M5, f/2.4, 2-кратный оптический зум, угол обзора 45°). Поддерживается запись видео в 4K UHD при 60 FPS;

Фронтальная камера: внешний дисплей и внутренний дисплей: 32 Мп, (Sony IMX615, f/2.4, угол обзора 81°);

Аккумулятор: 4500 мАч;

Зарядка: USB 3.1 Type-C, проводная 33 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная беспроводная 10 Вт;

Оснащение: 4G, 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS, Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;

Габариты: 132,6 x 146 x 7,95 мм (разложенный), 132,6 x 73 x 15,9 мм (сложенный);

Вес — 275 гр.

Цена смартфона OPPO Find N:

8/256 Gb – 1210 долларов;

12/512 Gb – 1415 долларов.

Устройство поступит в продажу в Китае 23 декабря. Доступные расцветки корпуса: белая, фиолетовая и черная. Позже смартфон поступит на глобальный рынок.