OPPO Find N: первый смартфон компании со складным дисплеем
Компания OPPO представила свой первый смартфон со складным дисплеем Find N. Среди конкурентов он выделяется более компактными габаритами и малым весом, а также особой конструкцией петли — смартфон может раскрываться на любой угол до 180° и фиксироваться в таком состоянии.
OPPO Find N получился достаточно прочным. Смартфон имеет массивный шарнир Flexion Hinge, на разработку которого у OPPO ушло четыре года. Разработчики отмечают, что его можно складывать и раскладывать по 100 раз в день в течение 5 лет при температуре -20 С° без образования видимой линии сгиба по центру экрана. Двухоконный режим (Split screen) активируется одним жестом.
Технические характеристики OPPO Find N:
- ОС: Android 11, ColorOS 12;
- Дисплей: внешний: 5,49″, AMOLED, 1972 x 988 пикселей, 60 Hz, 1000 нит (пиковая), стекло Gorilla Glass Victus. Внутренний: 7,1″, E5 AMOLED, 8,4:9, 1792 x 1920 пикселей, 1-120 Hz, 1000 нит (пиковая);
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 888, графика Adreno 660;
- Оперативная память: 8 или 12 Gb, LPDDR5;
- Внутренняя память: 256 или 512 Gb, UFS 3.1;
- Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.8, OIS), широкоугольная 16 Мп (Sony IMX481, f/2.2, угол обзора 123°) и телеобъектив 13 Мп (Samsung S5K3M5, f/2.4, 2-кратный оптический зум, угол обзора 45°). Поддерживается запись видео в 4K UHD при 60 FPS;
- Фронтальная камера: внешний дисплей и внутренний дисплей: 32 Мп, (Sony IMX615, f/2.4, угол обзора 81°);
- Аккумулятор: 4500 мАч;
- Зарядка: USB 3.1 Type-C, проводная 33 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная беспроводная 10 Вт;
- Оснащение: 4G, 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, GALILEO, QZSS, Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;
- Габариты: 132,6 x 146 x 7,95 мм (разложенный), 132,6 x 73 x 15,9 мм (сложенный);
- Вес — 275 гр.
Цена смартфона OPPO Find N:
- 8/256 Gb – 1210 долларов;
- 12/512 Gb – 1415 долларов.
Устройство поступит в продажу в Китае 23 декабря. Доступные расцветки корпуса: белая, фиолетовая и черная. Позже смартфон поступит на глобальный рынок.