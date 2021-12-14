OPPO Air Glass – устройство «вспомогательной реальности» на процессоре Snapdragon
На конференции INNO DAY 2021 компания OPPO представила устройство Air Glass для вспомогательной реальности (Aassisted Reality). Это уникальное портативное решение, отличающееся от существующих аналогов. Суть в том, чтобы перед глазами пользователя всегда была необходимая ему в конкретный момент информация.
Гаджет имеет изогнутый корпус с сенсорной панелью управления, а также объектив. OPPO Air Glass с помощью магнитов крепится на одной из дужек специальных очков. Вес составляет 30 гр. Устройство получило микропроектор Spark (размер 0.5 куб. см), который оснащен светодиодами Micro LED с яркостью до 3 млн. нит и пятью стеклянными линзами. По словам производителя, такая связка обеспечивает яркую и четкую картинку в любых условиях. Яркость выводимой на линзу картинки достигает 1400 нит.
Основой Air Glass стала мобильная платформа Qualcomm Snapdragon Wear 4100, включающая центральный процессор, видеоускоритель и оперативную память. По заверениям компании, на одном заряде устройство может проработать до 3 часов в режиме активного использования и 40 часов в режиме ожидания.
Управление осуществляется с помощью приложения Smart Glass. Его можно установить на часы OPPO Watch 2 или на смартфоны компании с версией ColorOS 11 и выше. Гаджет поддерживает четыре метода взаимодействия: прикосновение, голос, движения рук и головы.
Air Glass умеют переводить иностранную речь в режиме реального времени. Пока доступен только двусторонний китайско-английский перевод. Чуть позже добавят китайско-японский и китайско-корейский. В комплекте идет чехол и зарядная станция с USB-C.
Во время презентации было показано несколько примеров использования Air Glass. Так, пользователь может видеть погоду, расписание в календаре, навигацию, скорость, преодоленное расстояние, количество сожженных калорий, пульс и другую информацию.
В продажу OPPO Air Glass поступит ограниченным тиражом в первом квартале 2022 года. Устройство будет доступно в двух цветовых исполнениях: черном и белом. Цена пока не называется.