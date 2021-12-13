Около 80% мировой облачной инфраструктуры контролируют всего 8 компаний

Каждый день огромное количество людей пользуются многочисленными бесплатными приложениями и сервисами, но вряд ли кто-то задумывается, где хранятся все сопутствующие данные. По информации исследовательской компании Synergy Research Group, 67% мирового рынка облачных услуг, который по итогам текущего года может превысить 150 млрд. долларов, контролируют всего 4 компании. Данные приводятся за первый квартал 2021 года.

Лидером является Amazon Web Services, которая завоевала 32% рынка, существенно оторвавшись от конкурентов. Второе место занимает Microsoft Azure с долей 20%, на третьем — Google Cloud (9%). Четвертое место досталось Alibaba Cloud (6%). Как видно, эта четверка захватила две трети рынка. Остальные игроки — IBM Cloud (5%), Salesforce (3%), Tencent Cloud (2%), и Oracle Cloud (2%), совместно имеют долю в 12% рынка облачных услуг.

То есть на восемь компаний приходятся почти 80% общего объема. Эти компании обеспечивают инфраструктурную поддержку большинства существующих веб-сервисов. К примеру, Google, как и другие облачные провайдеры, может обладать доступом к персональным данным миллиардов пользователей.