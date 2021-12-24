Новый стандарт HDMI 2.1a выведет HDR-контент на новый уровень

В преддверии выставки CES 2022, организация HDMI Licensing Administrator (HDMI LA), отвечающая за стандартизацию HDMI, анонсировала новую версию интерфейса — HDMI 2.1a. Одной из новых функций HDMI 2.1a станет поддержка технологии Source-Based Tone Mapping (SBTM), позволяющая улучшить отображение HDR-контента.

SBTM представляет собой набор функций, призванных улучшить опыт использования технологии изображения HDR. Для работы SBTM необходимо, чтобы ее поддерживали как источник видеосигнала, так и устройство вывода. Внедрение технологии SBTM позволит решить проблему, когда телевизоры и мониторы поддерживают разные стандарты HDR и имеют разные характеристики экранов. Это должно быть особенно полезно, когда на экране одновременно отображается контент в HDR и SDR — например, при использовании функции «картинка в картинке» или при отображении пользовательского интерфейса. Благодаря SBTM каждый тип контента обрабатывается оптимальным образом отдельно друг от друга и в зависимости от возможностей конкретного экрана.

Помимо этого, SBTM также позволяет персональным компьютерам и игровым консолям автоматически создавать оптимизированный сигнал HDR, чтобы максимально использовать возможности HDR-дисплея без ручной настройки устройства-источника.

Организация отмечает, что поддержкой технологии SBTM через драйверы обзаведутся в обозримом будущем многие устройства с HDMI 2.1.