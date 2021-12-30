Azercell Telecom, отметивший 25-летие своей деятельности, с первых лет существования сформировал большую благотворительную команду из сотрудников компании под названием «Волонтеры Azercell». В этом году, как и в предыдущие годы, «Волонтеры Azercell» провели очередную благотворительную акцию для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции «Новый год с подарками от волонтеров» они посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи и порадовали их детей различными подарками.

Акция была заранее анонсирована в аккаунтах «Волонтеров Azercell» в социальных сетях. В течение месяца при поддержке партнеров и отдельных лиц, присоединившихся к инициативе, были приготовлены подарки для детей, семьи которых относятся к наиболее уязвимым группам населения.

Кампания «Новый год с подарками от волонтеров» охватила многие регионы Азербайджана. Наряду со столицей, волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов, проживающих в Сумгайыте, Ходжасане, Хырдалане, Сарае, Гяндже, Барде, Физули, Огузе, Шамахе, Лянкяране, Ширване, Сабирабаде, Мингячевире, Габале, Шеки, Геранбое и Нафталане. В целом, по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года праздничные подарки были вручены около 200 детям разных возрастных категорий.

Отметим, что аналогичные акции по случаю праздника проводились волонтерами и в предыдущие годы. Команда «Волонтеры Azercell», которая содействует развитию традиций благотворительности в нашей стране, выражает благодарность партнерам и своим подписчикам в социальных сетях, которые поддерживают это движение, и призывает всех проявить солидарность и в будущих инициативах.