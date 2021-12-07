Nokia E3103: TWS-наушники с автономностью до 32 часов

Бренд Nokia представил новые полностью беспроводные наушники E3103. Главной особенностью TWS-гарнитуры стало длительное время автономной работы.

Новинка получила модуль Bluetooth 5.1, защиту от пота и брызг по стандарту IPX4, сенсорные панели для управления треками и 13-миллиметровые драйверы.

Каждый наушник оснащен аккумулятором на 37 мАч. Емкость батареи комплектного зарядного кейса составляет 320 мАч. По словам производителя, одной полной зарядки устройства достаточно для 32 часов непрерывной работы: 7 часов звучания обеспечивают сами наушники, а еще 25 — зарядный кейс.

Наушники получили поддержку быстрого вызова голосового ассистента на смартфоне. Новинка доступна в трех цветовых решениях: белом, черном и розовом. Вес каждого наушника составляет 3,3 гр.

Цена и дата продаж Nokia E3103 будет объявлена в ближайшее время.