Нигяр Шихлинская: «Мы стараемся делать то, что лучше нас сегодня никто на рынке не сделает»

Пандемия COVID-19 стала отправной точкой для трансформации основных тенденций потребительского поведения. В основном эти тенденции усугубили нашу привязанность к мобильным устройствам и повлияли на социальную активность. Поскольку большинство культурно-развлекательных заведений было закрыто, загрузка мобильных приложений во всем мире возросла на 45%, а вместе с этим рос и рынок электронной литературы. Новая реальность, непосредственно связанная с ускорением процессов цифровой трансформации, отразилась и на формате социальных проектов лидирующего мобильного оператора Азербайджана. О том, как Azercell реализует проекты, направленные на продвижение и популяризацию азербайджанской литературы в мире посредством платформы Bookmate и других цифровых инструментов, мы сегодня поговорим с директором по медийным связям ООО «Azercell Telecom» Нигяр Шихлинской.

— Расскажите, пожалуйста, почему Azercell столь пристальное внимание уделяет сотрудничеству с Bookmate и цифровизации литературных произведений?

— В момент старта проекта, связанного с электронной библиотекой Bookmate и одноименным мобильным приложением, перед нами стояла цель популяризации чтения, особенно среди молодежи, которая сегодня активно использует мобильные устройства. По сложившимся стереотипам эти устройства не совсем уживались с такими темами, как образование или культурное наследие, больше подразумевая под собой средство для коммуникации и развлечения. Смартфоны используются для игр, просмотра коротких видеороликов, времяпрепровождения в социальных сетях, для бизнес-коммуникаций и т.д. И мы захотели сформировать элемент культуры чтения на мобильных устройствах. Чтобы, задумавшись о том, что и где почитать, молодежь, в первую очередь, могла вспомнить о своих смартфонах. Во-первых, это удобно, потому что с помощью приложения Bookmate на одном мобильном устройстве можно получить доступ к двум миллионам книг практически на всех языках мира. За эти годы мы загрузили в Bookmate более 1000 книг на азербайджанском языке. Кроме этого, отдельное внимание мы уделили такому, набирающему все большую популярность, формату, как аудиокнига. На сегодня мы озвучили и загрузили более 300 аудиокниг на азербайджанском языке. Электронные книги можно читать и слушать в дороге или дома, в любое время суток и в любой точке мира. Во-вторых, мы преследовали цель популяризации и пропаганды азербайджанской культуры и литературы в мире с помощью этого приложения, каждый год привлекающего еще большую аудиторию. Такие цели, использующие современную цифровую платформу с широчайшими возможностями, полностью совпадали с политикой оператора.

Был и еще один элемент в нашем сотрудничестве с Bookmate — это оказание поддержки молодым азербайджанским писателям. Первый сборник аудиокниг, подготовленный Azercell на основе 60 произведений, включал не только классику мировой и азербайджанской литературы, но и произведения современных авторов. Кроме этого, с молодыми писателями мы создали такую модель работы с этой платформой, где выступаем лишь посредниками. Мы стараемся связать их непосредственно с Bookmate, чтобы у них была возможность там размещаться, доносить свои произведения до широких масс и, конечно же, зарабатывать. И данный проект не является самым прибыльным для Azercell, хоть и существует символическая абонентская плата за подписку на приложение. К этому проекту мы всецело относимся именно как к социальному и вправе гордиться тем, что количество подписчиков изо дня в день растет, недавно достигнув в нашей стране такого числа, как 100 тысяч.

— Тем не менее, на платформе Bookmate вы реализовали достаточно масштабный проект, посвященный «Году Низами Гянджеви»…

— Azercell всегда принимает активное участие в мероприятиях, связанных с пропагандой нашего культурного наследия. Не стало, конечно же, исключением и такое мероприятие, как «Год Низами Гянджеви», объявленный распоряжением Президента в честь 880-летия великого поэта и мыслителя. Но на самом деле этот проект был инициирован не в связи с какими-то конкретными событиями. Мероприятия, проходящие на уровне государства, помогают нам войти в какое-то русло в тот или иной период времени. Например, в 2019 году, в честь 650-летнего юбилея одного из самых выдающихся азербайджанских поэтов Имадеддина Насими, мы загрузили в приложение Bookmate аудиокниги, в которые вошли избранные газели поэта, на трех языках. В прошлом году, с целью сохранения культурного наследия нашего народа, эпос «Короглу», олицетворяющий историю патриотизма и героизма нашего народа, также стал доступен подписчикам Bookmate в формате аудиокниги. Примечательно, что 10 глав эпоса озвучил известный журналист и блогер-путешественник Азер Гариб, а некоторые главы сопровождались эксклюзивными музыкальными композициями Вусала Рзасоя. Кроме того, аудиокнига «Кероглу» сопровождалась художественными иллюстрациями, над которыми работали молодые художники Бахтияр Заидзаде и Захра Азимзаде. Параллельно с работой над эпосом, которая велась в дни Отечественной войны и завершилась после победы в ней, совместно с Национальной Библиотекой Азербайджана нами были переведены в цифровой формат статьи, научные материалы и очерки о Карабахе. Сегодня вы их можете найти в библиотеке Bookmate в формате *.pdf.

И в этом году мы реализовали еще один проект, на этот раз посвященный Низами Гянджеви. Для нас стало большой честью то, что удалось представить мировому сообществу произведения одного из популярнейших средневековых поэтов и философов Востока в цифровом формате и сразу на нескольких языках. И я просто не могу не поблагодарить наших партнеров по этому проекту, которые прекрасно себя зарекомендовали еще два года назад, в процессе работы над аудиокнигами по газелям Насими. Творческое наследие этих поэтов было включено в мобильное приложение Bookmate при поддержке Творческой Мастерской «ColorIT», возглавляемой Теймуром Наджафзаде, а в озвучивании более 40 произведений бессмертного Низами непосредственное участие принимали носители языка и профессиональные актеры. На русском языке произведения читал Константин Гайчук, на французском — Давид Дюкло, на английском — Стивен Кинг, на турецком — Батур Оздемир. На родном языке произведения прозвучали в исполнении Самеда Хатамова.

Одной из особенностей подготовки этих аудиокниг стало и то, что они представлены с оригинальной фоновой музыкой. Сопровождаемые звучанием уда, тара и кяманчи, образцы поэзии, озвученные носителями языка, получили новую жизнь. Кстати, в этот раз мы решили добавить к аудиокнигам и комиксы. Пока в этой концепции на азербайджанском, русском и английском языках в Bookmate доступны такие произведения Низами Гянджеви, как «Сказание о старике кирпичнике» и «Повесть о Нуширеване и его визире», но мы очень хотим продолжить работу над созданием комиксов и над переводом в цифровой формат других произведений поэта. Такой подход, как я заметила, очень нравится подрастающему поколению, которое непросто сегодня заинтересовать поэтами прошлого.

— Почему вы уделяете особое внимание именно аудиокнигам?

— На самом деле, мы увеличиваем общий контент на азербайджанском языке — как в формате *.pdf, так и в аудиоформате. Как я отметила, на сегодняшний день в Bookmate более 1300 книг различного формата на азербайджанском языке. Что касается аудиокниг — это совершенно другой мир, совершенно другой формат, совершенно другие эмоции и совершенно другие впечатления от книги. Здесь к привычным ощущениям от чтения подключается сразу несколько новых факторов, которые во время обычного поглощения информации человек не получает. Например, голос и интонация чтеца, музыкальное сопровождение и какие-либо эффекты в виде шума прибоя или идущего дождя. Аудиокнига — это опыт, кардинально отличающийся от сухого формата многостраничного документа. Учитывая растущую динамику современной жизни, когда именно аудиокнига является самым удобным видом контента для пользователей, мы с удовольствием занимаемся цифровизацией и переводом произведений как классических, так и современных азербайджанских авторов в этот формат. Я очень рада, что мы для себя заложили подобную традицию, и каждый год делаем по шагу на пути популяризации нашей литературы, продлевая ее жизнь на новых цифровых платформах и делая доступнее современному обществу, идущему в ногу со временем. В столь быстроменяющемся цифровом мире с невероятными информационными потоками мы должны трансформироваться под нужды сегодняшнего общества.

И, кстати, проект, посвященный Низами Гянджеви, неоднократно выходил за рамки нашего сотрудничества с Bookmate. Azercell был разработан дизайн алфавита, посвященного творчеству этого классика. Буквы алфавита отражают героев поэм, вошедших в его рукопись «Хамса», известные образы его произведений и людей, сыгравших особую роль в жизни поэта. Отрывки из стихотворений Низами и известные цитаты регулярно публиковались в наших аккаунтах в социальных сетях, там же проводились конкурсы по творчеству поэта. И все эти акции были с воодушевлением приняты нашей аудиторией в социальных сетях.

— Создается впечатление, что такие инициативы, как перевод в цифровой формат культурного наследия, являются прерогативой частных компаний? Государство оказывает вам поддержку в реализации подобных проектов?

— Я знаю, что государство реализует не менее масштабные проекты в этом направлении, и здесь прекрасным элементом является партнерство бизнеса с государством, и мы, кстати, активно работаем в этом направлении. Но в качестве ответа на этот вопрос использую фразу Джона Кеннеди, который сказал: «Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны». Я не думаю, что ждать реализации всех инициатив только от государства, — это правильно. Мы тот бизнес, который прекрасно знает свое дело, является сильным цифровым игроком на рынке и лидером мобильной связи в Азербайджане. Занимая такие позиции, мы ощущаем немалую долю ответственности за то, что можем сделать для страны. Поэтому стараемся делать то, что лучше нас сегодня никто на рынке не сделает. И делаем это с огромным удовольствием. Здесь уже мы сами выступаем инициаторами на переговорах с Министерством культуры и Национальной Библиотекой Азербайджана в вопросах перевода в цифровой формат нашего литературного наследия. В Azercell будут только рады, если это будет оценено и принято нашим обществом.

— А вы можете объяснить причину, по которой операторы других стран региона не столь активны в реализации подобных проектов? Если посмотреть на рынки соседних стран, то там социальной ответственности уделяется не так уж много внимания.

— Имея более 15 лет опыта общения с операторами связи на евразийском рынке, я могу сказать, что все они реализуют собственные социальные программы, но Azercell всегда был активнее в этой сфере. И нам очень приятно, что эти заслуги получают регулярные оценки на международном уровне. Не раз компания удостаивалась престижных международных наград, одной из которых является международная бизнес-премия STEVIE. Это абсолютно прозрачная награда, которая присуждается жюри, состоящим из управляющих холдингами и корпорациями со всего мира.

Один из первых департаментов корпоративной социальной ответственности (КСО) в Азербайджане был создан в 2006 году в Azercell, и наша компания стала одной из первых в стране, кто стал продвигать КСО как часть собственной политики. В 2008 году мы организовали первую конференцию в сфере КСО в Баку, и сегодня я, как никогда ранее, верю, что все это делалось правильно. Ведь сейчас прямые маркетинговые мессенджи не вызывают реакцию у пользователей. Как человек из бизнес-сферы, знакомый с международным и локальным опытом, наблюдаю происходящие сдвиги и могу здраво оценить ситуацию. Например, я предпочту пользоваться продукцией тех компаний, которые несут в себе какую-то ценность. Если буду выбирать продукцию по качеству, по цене и каким-то другим показателям, то готова переплачивать за предложения тех компаний, которые мне симпатичны именно по образу, действиям, культуре и ценностям, которые они несут в общество. И то же самое сегодня распространяется на выбор компании-работодателя. В современном мире прямые маркетинговые лозунги уже не так эффективны, а порой и вовсе звучат неискренне.

Социальная ответственность — это более глубокое понятие. Это не только и не столько ради маркетинга. Это делается для будущего, для повышения доверия к компании. И, кроме этого, есть такое понятие, как социальный долг. То есть, если компания зарабатывает на обществе, то она обязана сделать что-то хорошее для этого общества. Мы в Azercell верим в эту философию и стремимся сделать для общества действительно что-то ценное. Поэтому мы стараемся осуществлять новые проекты в цифровой сфере, которая нам ближе и хорошо знакома. Это и создание аудиокниг, и проведение тренингов по кибербезопасности, и масса других цифровых проектов. К этой сфере можно отнести и службу «Детская Горячая Линия», которая является прекрасным примером цифрового и телекоммуникационного проекта. Посредством тех рычагов, которые есть у нас в руках, мы пытаемся улучшить качество жизни наших детей, нашего общества, наших абонентов.