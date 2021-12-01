NETTY2021 определяет номинантов, начато голосование

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет Премии NETTY. В текущем году на соискание премии подано более 200 заявок. В период с 1 по 7 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой их основных номинации и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации «Выбор виртуального жюри»).

Итоговый список номинантов NETTY 2021 претендующих на победу в конкурсе будет объявлен 8 декабря на сайте конкурса.

Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, к финальному голосованию 8 декабря приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций. В данный период также проводятся голосование по внеконкурсным почетным и поощрительным номинациям.

Победители NETTY2021 официально объявляются на торжественной церемонии награждения 18 декабря. На церемонию приглашаются все номинанты премии.

У интернет-пользователей также есть возможность повлиять на выбор номинантов зарегистрировавшись на сайте в качестве Виртуального жюри с помощью социального логина.

В рамках конкурса называются лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы, передовые деятели в сфере информационных технологий. Фиксируются тренды, инновации и прогрессивные идеи, нацеленные на технологическое развитие и прогресс.

В 2021 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

Государство и Общество Бизнес и Финансы Наука, Образование и Инновации Здоровье, Спорт и Туризм Информация и Новости Культура, Искусство и Творчество

Также будут определятся победители во внеконкурсных почетных номинациях:

ИТ-Событие года За личный вклад в развитие ИТ в Азербайджане

Генеральный партнер премии — оператор NAR. Официальными партнерами премии выступают компании Golden Pay, SmartHost и Renley. Информационные партнеры проекта: телеканал İctimai TV, порталы Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity. По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].