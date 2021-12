Названы победители премии Apple Music Awards 2021

Компания Apple объявила победителей третьей музыкальной премии Apple Music Awards 2021. Были названы лучшие исполнители и треки, а также какие песни люди искали чаще всего.

Артистом года по версии Apple Music стал The Weeknd. Награду «Прорыв года» получила американская актриса и певица Оливия Родриго. Ее «SOUR» был назван лучшим альбомом, а песня «drivers license» — песней года. Самый популярный трек 2021 года в мире — «Dynamite» от BTS. С помощью сервиса Shazam чаще всего пользователи искали песню «Astronaut In The Ocean» австралийского рэпера Masked Wolf.

Топ-10 песен 2021 года в мире:

BTS – Dynamite;

Olivia Rodrigo — drivers license;

Ariana Grande — positions;

Pop Smoke — For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby);

The Weeknd — Blinding Lights;

Justin Bieber — Peaches (feat. Daniel Caesar & GIVĒON);

Olivia Rodrigo — good 4 u;

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY;

Jhay Cortez & Bad Bunny – Dakiti;

Dua Lipa — Levitating (feat. DaBaby).

Самые популярные тексты песен 2021 года:

Olivia Rodrigo — drivers license;

Olivia Rodrigo — good 4 u;

Yuuri — Dried Flower;

BTS – Dynamite;

Doja Cat — Kiss Me More (feat. SZA);

Drake — Wants and Needs (feat. Lil Baby);

Olivia Rodrigo — deja vu;

Ariana Grande – positions;

Justin Bieber — Peaches (feat. Daniel Caesar & GIVĒON);

Dua Lipa — Levitating (feat. DaBaby).

Топ-10 песен 2021 года, которые искали через сервис Shazam: