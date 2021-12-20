Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2021
Состоялась церемония вручения 16-й Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2021. В официальной обстановке академики и партнеры NETTY назвали лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, приложения.
Победителями в 2021 году стали:
SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM
ВЕБСАЙТ
Saglam Aile
ПРИЛОЖЕНИЕ
Fly Baku mobil tətbiqi
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Azeri Home Chef
https://www.facebook.com/groups/790070835175699
MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT VƏ YARADICILIQ
ВЕБСАЙТ
AzKataloq — tarixi foto, rəsm və sənədlər arxivi
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
CırtdanPro
https://www.youtube.com/c/C%C4%B1rtdanPro
İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR
ВЕБСАЙТ
«Rəqəmsal Azərbaycan» radio verilişi
https://www.digital.gov.az/digitalazerbaijan/az/digital-fm
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
BAKU TV
https://www.youtube.com/c/BakuTVofficial
ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYALAR
ВЕБСАЙТ
IKTLAB
ПРИЛОЖЕНИЕ
E-cədvəl mobil tətbiqi
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Fili ilə Öyrən
https://www.youtube.com/channel/UCEyake1-cYiDwEeQlaqneXw
BİZNES VƏ MALİYYƏ
ВЕБСАЙТ
Wedo
ПРИЛОЖЕНИЕ
UBank Mobil tətbiqi
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Maxi.az — elektron tiarət mağazası facebook səhifəsi
@maxi.az.shop
VİRTUAL MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN SEÇİMİ
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
StoryNumber10
@storynumber10
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
ВЕБСАЙТ
Azerbaijan Expo 2020 Dubai
https://expo2020azerbaijan.com/
ПРИЛОЖЕНИЕ
Smart Customs mobil tətbiqi
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
Elektron Hökumət Portalı facebook səhifəsi
@egov.az
ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY — Mahir Mədətov
Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.
Генеральный партнер премии — оператор NAR. Официальными партнерами премии выступают компании Golden Pay, SmartHost и Renley. Информационные партнеры проекта: телеканал İctimai TV, порталы Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity. По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].