20.12.2021

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Названы победители Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2021

Состоялась церемония вручения 16-й Национальной Интернет Премии Азербайджана NETTY2021. В официальной обстановке академики и партнеры NETTY назвали лучшие среди участвовавших в конкурсе в текущем году национальные веб-сайты, социальные страницы, приложения.

Победителями в 2021 году стали:

SƏHİYYƏ, İDMAN VƏ TURİZM

ВЕБСАЙТ

Saglam Aile

https://www.saglamaile.az/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Fly Baku mobil tətbiqi

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Azeri Home Chef

https://www.facebook.com/groups/790070835175699

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT VƏ YARADICILIQ

ВЕБСАЙТ

AzKataloq — tarixi foto, rəsm və sənədlər arxivi

https://www.azkataloq.org/

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

CırtdanPro

https://www.youtube.com/c/C%C4%B1rtdanPro

İNFORMASİYA VƏ XƏBƏRLƏR

ВЕБСАЙТ

«Rəqəmsal Azərbaycan» radio verilişi

https://www.digital.gov.az/digitalazerbaijan/az/digital-fm

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

BAKU TV

https://www.youtube.com/c/BakuTVofficial

ELM, TƏHSİL VƏ İNNOVASİYALAR

ВЕБСАЙТ

IKTLAB

https://iktlab.edu.az/

ПРИЛОЖЕНИЕ

E-cədvəl mobil tətbiqi

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Fili ilə Öyrən

https://www.youtube.com/channel/UCEyake1-cYiDwEeQlaqneXw

BİZNES VƏ MALİYYƏ

ВЕБСАЙТ

Wedo

https://wedo.az/

ПРИЛОЖЕНИЕ

UBank Mobil tətbiqi

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Maxi.azelektron tiarət mağazası facebook səhifəsi

@maxi.az.shop

VİRTUAL MÜNSİFLƏR  HEYƏTİNİN SEÇİMİ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

StoryNumber10

@storynumber10

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ВЕБСАЙТ

Azerbaijan Expo 2020 Dubai

https://expo2020azerbaijan.com/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Smart Customs mobil tətbiqi

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС

Elektron Hökumət Portalı facebook səhifəsi

@egov.az

ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ NETTY Mahir Mədətov

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

Генеральный партнер премии — оператор NAR. Официальными партнерами премии выступают компании Golden Pay, SmartHost и Renley. Информационные партнеры проекта: телеканал İctimai TV, порталы Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity. По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].

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