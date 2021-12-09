09.12.2021

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Названы лучшие расширения 2021 года для Google Chrome

Google Chrome

Chrome имеет массу интегрированных полезных функций, благодаря которым браузер является одним из самых популярных в мире. Установка некоторых расширений способна сделать работу в интернете еще проще и удобнее. Компания Google опубликовала список лучших расширений для браузера Chrome по итогам 2021 года. Все они, по мнению компании, способны улучшить пользовательский опыт аудитории приложения в разных сценариях использования. Не все из них вышли в уходящем году, отмечены те варианты, которые в Google посчитали актуальными именно теперь.

Общение и сотрудничество:

  • Loom — позволяет делать записи экрана, голоса или видео с интегрированной камеры для отправки коротких сообщений вместо текста;
  • Mote — для записи и добавления голосовых комментариев и аудиоконтента в общие документы, задания, электронные письма и формы;
  • Wordtune — корректор опечаток в электронных письмах и документах.

Производительность:

  • Forest — вносит игровой элемент в рабочий процесс. Мотивирующее расширение, позволяющее сажать виртуальные деревья;
  • Dark Reader — создает темный интерфейс для сайтов и инвертирует яркие цвета для комфортной работы ночью;
  • Tab Manager Plus – удобный менеджер вкладок;
  • Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – менеджер скриншотов.

Дистанционное обучение:

  • Kami — создает интерактивное онлайн-пространство для преподавателей и студентов;
  • InsertLearning — помогает легко делать заметки и интегрируется с Google Classroom;
  • Toucan — помогает изучать иностранный язык при просмотре сайтов, переводя на него определенные слова и фразы на странице;
  • Rememberry — помогает изучать иностранные слова и словосочетания, выделяя и переводя отдельные фрагменты иностранного текста. Незнакомые слова можно сохранять для создания интерактивного словаря с помощью карточек.

Другое:

  • Stylus — помогает создавать и устанавливать кастомные темы для любимых сайтов;
  • Rakuten — автоматически ищет купоны, скидки и лучшие варианты кешбэка.

Все указанные расширения доступны для скачивания в официальном магазине Chrome.

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