Названы лучшие расширения 2021 года для Google Chrome

Chrome имеет массу интегрированных полезных функций, благодаря которым браузер является одним из самых популярных в мире. Установка некоторых расширений способна сделать работу в интернете еще проще и удобнее. Компания Google опубликовала список лучших расширений для браузера Chrome по итогам 2021 года. Все они, по мнению компании, способны улучшить пользовательский опыт аудитории приложения в разных сценариях использования. Не все из них вышли в уходящем году, отмечены те варианты, которые в Google посчитали актуальными именно теперь.

Общение и сотрудничество:

Loom — позволяет делать записи экрана, голоса или видео с интегрированной камеры для отправки коротких сообщений вместо текста;

Mote — для записи и добавления голосовых комментариев и аудиоконтента в общие документы, задания, электронные письма и формы;

Wordtune — корректор опечаток в электронных письмах и документах.

Производительность:

Forest — вносит игровой элемент в рабочий процесс. Мотивирующее расширение, позволяющее сажать виртуальные деревья;

Dark Reader — создает темный интерфейс для сайтов и инвертирует яркие цвета для комфортной работы ночью;

Tab Manager Plus – удобный менеджер вкладок;

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – менеджер скриншотов.

Дистанционное обучение:

Kami — создает интерактивное онлайн-пространство для преподавателей и студентов;

InsertLearning — помогает легко делать заметки и интегрируется с Google Classroom;

Toucan — помогает изучать иностранный язык при просмотре сайтов, переводя на него определенные слова и фразы на странице;

Rememberry — помогает изучать иностранные слова и словосочетания, выделяя и переводя отдельные фрагменты иностранного текста. Незнакомые слова можно сохранять для создания интерактивного словаря с помощью карточек.

Другое:

Stylus — помогает создавать и устанавливать кастомные темы для любимых сайтов;

Rakuten — автоматически ищет купоны, скидки и лучшие варианты кешбэка.

Все указанные расширения доступны для скачивания в официальном магазине Chrome.