Сегодня, после большого числа переносов, аэрокосмическое агентство NASA запустило космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST). Ракета-носитель Ariane 5 вместе с аппаратом стоимостью около 10 млрд. долларов на борту стартовала с площадки космодрома Куру во Французской Гвиане в 07:20 по местному времени (16:20 по бакинскому времени).

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope! At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

Теперь телескопу предстоит преодолеть 1,5 млн. км, прежде чем он достигнет своей цели (он должен добраться до точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля), и развернет зеркало для сканирования Вселенной в оптическом и инфракрасном диапазонах. Этот путь аппарат пройдет примерно за месяц.

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В процессе полета телескоп развернет солнечную панель, которая необходима для обеспечения систем энергией, а также антенну для связи с Землей. Наиболее сложным будет этап развертывания 6,5-метрового составного зеркала, для правильной работы которого требуется, чтобы его элементы были состыкованы друг с другом с высокой точностью.

После того, как «Джеймс Уэбб» достигнет своей цели, инженеры NASA в течение нескольких месяцев будут проверять его системы и оборудование, чтобы убедиться в их работоспособности. Ожидается, что первые снимки телескоп передаст на Землю спустя примерно восемь месяцев.