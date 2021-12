Сегодня, после большого числа переносов, аэрокосмическое агентство NASA запустило космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST). Ракета-носитель Ariane 5 вместе с аппаратом стоимостью около 10 млрд. долларов на борту стартовала с площадки космодрома Куру во Французской Гвиане в 07:20 по местному времени (16:20 по бакинскому времени).

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

