Nar продолжает готовить будущих специалистов в сфере IТ

В рамках сотрудничества с Министерством связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики Nar впервые провел тренинг «Основы мобильной связи» за пределами столицы Азербайджана. В тренинге приняли участие студенты Нахчыванского Государственного Университета, обучающиеся по специальностям IТ.

На тренинге по коммуникационным технологиям участники могут узнать о деятельности мобильной сети на основе реального опыта технического персонала «Nar», а также могут задать интересующие их вопросы непосредственно экспертам в данной области. С целью содействия развитию местных телекоммуникационных кадров тренинги проводятся на постоянной основе в рамках стратегии корпоративной ответственности Nar по поддержке образования. На сегодняшний день в обучении приняли участие более 200 студентов.

Отметим, что «Nar», придающий особое значение реализации социальных проектов в регионах, ранее запустил совместную стипендиальную программу с НГУ для поддержки студентов из семей шехидов. Более подробную информацию о других социальных проектах и стратегии КСО «Nar» вы можете получить на сайте nar.az.