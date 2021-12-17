Nar представляет свои магазины в обновленной концепции в столице

Nar продолжает обновлять свои розничные торговые сети, приводя их в соответствие с современными требованиями. Мобильный оператор адаптировал под новую концепцию еще два столичных магазина. Так, торговые магазины на улице Шамси Бадалбейли 106/12 (около станции метро 28 мая) и проспекте Гара Гараева 62 (около станции метро Нефтчиляр) открыли свои двери для покупателей после обновления. Магазины предлагают посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу их дубликатов. Также здесь продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары. Цель — предоставить посетителям дилерских магазинов мобильного оператора положительный опыт обслуживания.

Следует отметить, что Nar будучи верным своим ценностям клиентоориентированности, продолжает представлять эксклюзивные дилерские и сервисные центры в новой концепции по всей стране. Адаптировав 26 точек обслуживания клиентов и продаж к совершенно новой концепции, мобильный оператор обеспечивает предоставление услуг и информации своим посетителям в современном стиле. Подробнее об адресах ближайших к Вам центров продаж и обслуживания Вы можете узнать на сайте nar.az/map.