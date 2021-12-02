Nar представил обновленный магазин в Гахе

Nar продолжает предоставлять своим клиентам совершенно новый опыт продаж и обслуживания, обновляя свои центры как в регионах, так и в столице. Оператор мобильной связи адаптировал свой магазин, расположенный на проспекте Г. Алиева, 346 в Гахе, под новую концепцию.

Стоит отметить, что магазин Nar предоставляет посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу дубликатов номеров. В обновленном магазине Nar также продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары. Одним словом, обновленный центр Nar предоставляет клиентам информацию и услуги в современном стиле.

Отметим, что для предоставления абонентам превосходного и качественного уровня обслуживания, Nar продолжает внедрять новую концепцию в своих магазинах по всей стране. Количество магазинов, представленных мобильным оператором в новой концепции в столице и регионах дошло до 24.