На блокчейне Dogecoin выпустили первый в истории NFT

Один из разработчиков криптовалюты Dogecoin под псевдонимом inevitable360 сообщил о выпуске первого в истории невзаимозаменяемого токена (NFT) на блокчейне альткоина. Для создания NFT применялась хэш-функция SHA-256. Размер комиссии за совершение транзакции составил 0,01 DOGE — менее одного цента.

Costs to mint an NFT: 0.01 Doge

Transfer ownership of NFT's screens soon 🙂 after i recive some feedback from Dogecoin Core Devs to confirm my teory tested live 🙂 pic.twitter.com/4TqGaCwD2z

— inevitable360 (@inevitable360) December 13, 2021