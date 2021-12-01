Moto Edge X30 станет первым в мире смартфоном на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1

Компания Motorola, после анонса процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, объявила дату презентации своего нового флагманского смартфона Moto Edge X30. Мероприятие состоится в Китае 9 декабря. Аппарат станет первым смартфоном на рынке, который получит новейшею платформу Snapdragon 8 Gen 1.

Сообщается, что смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей. Панель будет иметь разрешение FHD+, частоту обновления 144 Hz и поддержку HDR10+. В области дисплея расположится сканер отпечатков пальцев. Объем оперативной памяти LPDDR5 составит до 16 Gb. Покупатели смогут выбирать между модификациями с флеш-накопителем UFS 3.1 емкостью 128, 256 и 512 Gb.

Moto Edge X30 получит тройную основную камеру (50 Мп, 50 Мп и 2 Мп), фронтальную на 60 Мп, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 68-ваттной подзарядки, кнопку для запуска Google Assistant, корпус с защитой IP52 и стереодинамики. На рынок смартфон должен выйти с предустановленной ОС Android 12.

О своем намерении выпустить смартфоны на базе нового процессора уже объявили многие известные производители – Xiaomi, Honor, Realme, OPPO, iQOO, OnePlus, Black Shark, Nubia, SHARP, Sony, Vivo и ZTE. Коммерческая доступность устройств ожидается в конце 2021 года.