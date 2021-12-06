Moto Edge X30 получит экран 144 Hz, 60 Мп селфи-камеру и аккумулятор на 5000 мАч

Компания Motorola опубликовала в Weibo тизеры, раскрывающие технические характеристики флагманского смартфона Moto Edge X30. Смартфон получит 6,67-дюймовую OLED-матрицу разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz, поддержкой HDR10+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. Говорится о 10-битном представлении цвета.

Moto Edge X30 станет первым смартфоном на рынке, построенным на новейшей аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Новинка получит до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью до 512 Gb.

По центру в верхней части экрана предусмотрено небольшое отверстие для 60 Мп селфи-камеры. Основная камера будет включать три датчика: два по 50 Мп и 2 Мп сенсор глубины. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

Презентация Moto Edge X30 состоится 9 декабря, старт продаж намечен на 15 декабря.