Moto Edge S30: экран на 144 Hz, Snapdragon 888+ и камера на 108 Мп за 282 доллара

Вместе с флагманским смартфоном Moto Edge X30 компания Motorola сегодня представила еще модель флагманского уровня — Moto Edge S30.

Аппарат оснастили 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и поддержкой HDR10+. Moto Edge S30 построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888+. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. Основная камера получила три сенсора: главный на 108 Мп, широкоугольный на 13 Мп (угол обзора 120 градусов) и 2 Мп датчик глубины. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 33 Вт. В оснащение входят поддержка стандартов связи для сетей 4G и 5G, адаптеры Wi-Fi (802.11ax) и Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, разъем USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть защита от брызг по стандарту IP52. На смартфон установлена операционная система Android 11. Вес смартфона составляет 202 гр. при толщине 8,89 мм.

Цена Motorola Edge S30:

6/128 Gb – 282 доллара;

8/128 Gb – 314 долларов;

8/256 Gb – 345 долларов;

12/256 Gb – 376 долларов.

Предзаказ в Китае будет открыт с 12 декабря. В продажу смартфон поступит 21 декабря.