Многие IT-гиганты отказываются от участия в выставке CES 2022

От участия в выставке потребительской электроники Consumer Electronic Show 2022 (CES), которая пройдет в Лас-Вегасе в период с 5 по 8 января, отказывается много крупных компаний. Организаторы выставки не привели перечня всех производителей, которые не намерены ехать в США на CES 2022, но заявили, что получили 42 отказа от участия.

«За последнее время мы получили 42 отказа от участия (менее 7% выставочной площади), с прошлой пятницы мы добавили 60 новых компаний-участников, которые хотят представить себя на мероприятии лично», — отмечают организаторы выставки.

На этой неделе воздержаться от приезда решили Meta, Amazon, Waymo, Intel, Lenovo, Twitter, Pinterest, T-Mobile и iHeartRadio. Нежелание лидеров IT-рынка очно присутствовать на важном для отрасли мероприятии объясняется ростом случаев заболеваний COVID-19, а также распространением омикрон-штамма коронавируса. HTC, TCL, BMW и John Deere пока не отказались от участия в выставке, но продолжают следить за развитием ситуации с распространением омикрон-штамма.

Также на выставку не приедет глава оператора T-Mobile Майк Сивер, который должен был стать одним из главных докладчиков. Кроме того, не отправят своих журналистов на CES 2022 и крупнейшие IT-издания, включая The Verge, CNET, Engadget, TechCrunch, TechRadar и Tom’s Guide.

Sony, Qualcomm, LG и ряд других компаний подтвердили готовность приезда на выставку (хотя и оговорились, что следят за ситуацией). Представители многих других компаний, в том числе Nvidia, будут выступать только по видеосвязи.

В 2021 году выставка CES проходила только в онлайн-формате. В 2022 году очное посещение мероприятия будет открыто вакцинированным участникам, также обязательным требованием будет ношение масок. Заявляется, что более чем 2000 компаний подтвердили свое участие в CES 2022.