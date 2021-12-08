Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании

Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и компания Huawei подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по созданию совместного Центра исследований и разработок (R&D Centre). Совместный проект будет реализован с целью разработки инновационных продуктов, внесения долгосрочного вклада в ИКТ-сегмент Азербайджана.

Учитывая, что одним из основных факторов, способствующих цифровой трансформации в нашей стране, являются человеческие ресурсы, в рамках проекта будут подготовлены высококвалифицированные местные специалисты с сертификацией Huawei. В Центре исследований и разработок будут подготовлены специалисты в области ИКТ, включая 5G, GPON, IP-технологии и другие области, имеющие отношение к национальному и региональному социально-экономическому развитию. Участники обучающих программ приобретут необходимые знания и навыки для реализации цифровой трансформации в нашей стране.

Выступивший на церемонии подписания ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев сказал, что документ позволяет нам сотрудничать с Huawei. «Я верю, что студенты нашего университета, помимо получения образования на высшем уровне, смогут на более раннем этапе присоединиться к научно-исследовательской и практической работе».

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, что одной из главных целей нашей страны на ближайшие 10 лет является построение «творческого и инновационного общества». Это одна из основных задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым в указе «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию». С этой целью для формирования инновационной экосистемы необходимо развивать в стране научные исследования, а также науко- и техноемкую обрабатывающую промышленность.

«Я верю, что совместный Центр исследований и разработок, который будет создан на основе подписанного сегодня документа, сыграет важную роль в достижении наших целей. Как министерство, мы сделаем все возможное для создания таких центров», — заявил Рашад Набиев.

Вице-президент компании Huawei по Евразийскому региону Чжао Лэй отметил, что Huawei интересуется ролью цифровых технологий в экономическом развитии азербайджанского общества. «Наша компания стремится применять передовые технологии и поддерживать развитие кадров, передавая стране сильные технические и управленческие навыки».

«Создание этого центра направлено на подготовку большего числа профессиональных кадров в Азербайджане, а также на ознакомление азербайджанских пользователей использования передовых технологий», — подчеркнул Чжао Лей.

Источник: mincom.gov.az.