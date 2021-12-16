Minecraft — первая игра с триллионом просмотров на YouTube

Творение Mojang Studios, игра в популярном жанре песочницы Minecraft, стала первой игрой, ролики по которой набрали на YouTube свыше триллиона просмотров.

По случаю этого события YouTube запустил специальную страницу, где собрана актуальная статистика по игре и популярные материалы. Домашняя страница сервиса будет украшена новым логотипом, посвященным Minecraft и его создателям.

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В самой «песочнице» появился бесплатный набор косметических предметов с отсылками к наиболее популярным контент-мейкерам в этой категории.

По данным студии Mojang, к августу 2021 года количество активных игроков за месяц выросло до 141 млн. В прошлом году название игры стало самым популярным запросом на YouTube с результатом в 201 млрд. просмотров. Также отмечается, что фанатское комьюнити насчитывает более 35 тыс. признанных создателей контента в более чем 150 странах.