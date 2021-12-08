Microsoft обновил «Блокнот» – темная тема оформления, новое меню поиска и улучшенная функция исправления

Компания Microsoft начала тестирование обновленной версии штатного приложения для Windows — «Блокнот». Приложение получило ряд современных нововведений, включая темную тему, более удобный интерфейс функций поиска и замены, а также расширенные возможности для отмены последних действий. Microsoft подчеркивает, что кардинальных обновлений в работе приложения ожидать не стоит, учитывая его узкую специализацию.

Темный режим оформления

По умолчанию «Блокнот» адаптируется к выбранной пользователем системной теме. Теперь этот параметр можно изменить в настройках вручную. Также появилась возможность выбрать для программы шрифт по умолчанию.

Панель поиска и замены текста

В текущей версии «Блокнота» для Windows 11 за это отвечают два разных всплывающих окна (Найти и Заменить), вызываемые двумя разными кнопками меню. Сейчас в приложении появилось унифицированное и более удобное меню.

Улучшенная функция исправления

В обновленной версии приложения функция стала многоступенчатая — напечатанный текст можно удалять по словам. В текущей версии правку можно сделать только один раз.

Новая версия «Блокнота» уже доступна для участников программы Windows 11 Insiders на канале Dev. Пользователям тестовой версии ОС достаточно проверить наличие обновлений в Microsoft Store. В стабильной версии платформы обновленный «Блокнот» появится немного позже.