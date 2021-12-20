Meta стала худшей компанией года по версии сервиса Yahoo! Finance

Каждый год в декабре сервис Yahoo! Finance выбирает «Компанию года» («Company of the Year»). Учитываются как рыночные показатели, так и другие достижения. Титул лучшей компании 2021 года получила корпорация Microsoft.

Кроме того, Yahoo! Finance выбирает и «Худшую компанию года» («Worst Company of the Year»), которая вызывает наибольшее разочарование общественности. На основании опроса с участием 1541 респондентов худшей компанией года названа Meta (бывшая Facebook). Среди причин, заставивших проголосовавших назвать худшей именно Meta – это использование цензуры. Как сообщает портал Yahoo! Finance, такого мнения придерживаются сторонники консервативных взглядов, поскольку считают, что заявленная политика «свободы слова» на самом деле нечестна, и у людей должна быть возможность выражать любые мнения. При этом их оппоненты обвиняют компанию в росте крайне правых экстремистских взглядов.

Также нарекание респондентов вызывает недостаточный уровень мониторинга публикаций, когда платформа становилась местом распространения серьезной дезинформации. Например, из-за которой население не восприняло сообщения о смертельном потенциале пандемии достаточно серьезно. Тем не менее порядка 30% проголосовавших считают, что компания способна на «искупление».

В пятерку худших также вошли по разным причинам Alibaba, AT&T, Nikola и Tesla. Несмотря на то, что стоимость акций Tesla за год значительно выросла, компанию обвиняют в том, что она выпускает «сырые» продукты, требующие доработки.