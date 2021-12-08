MEGOGO запустил первый в Азербайджане собственный интерактивный 8К-канал

На медиасервисе MEGOGO начал вещание первый в Азербайджане собственный интерактивный 8К-канал — [М] 8К, который собирает самые популярные киноленты ультрачёткого качества. Канал работает круглосуточно.

Среди фильмов, которые показывает канал [М] 8К, — «Паразиты», «Афера по-американски», «Законопослушный гражданин», «Падение ангела», «Хеллбой» и другие известные ленты.

Отметим, что канал доступен только на устройствах с поддержкой 8К. Просмотр возможен по подписке «ТВ и Кино».

[М] 8К — один из 100 собственных интерактивных каналов MEGOGO. Каждый такой канал имеет свой тематический плейлист и функционал, включающий паузу, перемотки назад или вперед, возможность выбрать контент как из архива, так и из дальнейшего «эфира», функцию выбора звуковой дорожки или субтитров.

Напомним, MEGOGO дает возможность пользователям просматривать контент в самом высоком качестве. Так, в июне 2021 года медиасервис представил свой интерактивный 4К-канал.