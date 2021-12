Лучшие планшеты для образования

Процесс учебы претерпел существенные изменения в связи с пандемией. Ожидается, что учащиеся теперь будут заниматься как удаленно, так и в классах школ или аудиториях вузов. Суть заключается в том, что универсальность приобретает первостепенное значение для этого нового гибкого стиля обучения. Вот почему планшеты становятся хорошим выбором для обучения. Планшеты тонкие и достаточно легкие, чтобы их можно было носить с собой. Они обладают неплохим временем автономной работы, которое легко превышает срок службы более энергоемких ноутбуков, поэтому вы можете работать с ними, не беспокоясь о том, что придется искать возможность для подзарядки в течение дня.

Современные планшеты обладают достаточной мощностью для выполнения задач, стоящих перед подавляющим большинством студентов. Планшеты на базе операционной системы Android, а также устройства линейки iPad от Apple имеют доступ к тысячам удобных приложений от офисных пакетов до приложений для творчества и многого другого, которые можно использовать в процессе учебы. Существуют также планшеты, работающие под управлением Windows 10, которые в ближайшее время перейдут на Windows 11. А это означает, что на них можно запускать практически любое приложение, которое вам нужно, например, Microsoft Office или Adobe Photoshop.

Вы можете взаимодействовать с планшетами по-разному. Можно работать с их сенсорными экранами с помощью пальцев, писать и рисовать стилусом, или же подключить клавиатуру и мышь по Bluetooth, чтобы использовать их как устройство, подобное ноутбуку. После тяжелого учебного дня студенты могут расслабиться, играя в игры или просматривая стриминговые сервисы. Так что, если вы ищете компаньона для занятий, ознакомьтесь с нашим обзором.

1. iPad mini (6th generation)

Лучший планшет для образования в целом

Вес: 293 гр.

Размеры: 195,4×134,8×6,3 мм.

Размер экрана: 8,3” IPS-дисплей.

Память: 64/256 Gb.

Цена: от 499 долларов.

Плюсы:

высокая портативность,

серьезная мощность,

совместимость с Apple Pencil 2,

отличные камеры.

Минусы:

нет 3,5 мм аудиоразъема.

iPad mini считался лучшим планшетом для образования еще до того, как получил обновление в сентябре 2021 года. Это по-прежнему лучший выбор для учащихся и креативных людей в целом. Он сочетает в себе то, что нам больше всего нравится в культовых планшетах iPad от Apple, например, великолепный дизайн и отличную производительность, но в уменьшенном корпусе, который позволяет легко носить его с собой. IPad mini шестого поколения невероятно мощный, поэтому легко справится с любой студенческой работой. Благодаря совместимости с Apple Pencil 2 вы можете рисовать, редактировать фотографии, вести записи и т.д. Экран нового iPad mini больше, чем у предыдущей модели, хотя корпус стал меньше. Превосходный дисплей с соотношением сторон 3:2 отлично подходит для чтения учебников, а благодаря фантастической точности и равномерности цветопередачи он идеально подходит для любой творческой работы. Цена тоже вполне себя оправдывает, делая это устройство отличным предложением в вопросе соотношения цены и качества.

2. iPad Pro 12.9 (2021)

Лучший студенческий планшет высокого класса

Вес: 682 гр.

Размеры: 280,6×214,9×6,4 мм.

Память: 128/256/512 Gb, 1/2 Тb.

Размер экрана: 12,9”.

Цена: от 999 долларов.

Плюсы:

очень мощный,

отличный экран.

Минусы:

невероятно дорого.

IPad Pro 12.9 2021 года — лучший планшет, который Apple когда-либо производила. Конечно, из-за высокой цены не все смогут его себе позволить, но это достойное вложение для тех, кто ищет мощный планшет для учебы и работы. Последняя модель iPad Pro поставляется с новым чипом Apple M1, который также используется в новых iMac и MacBook Pro, так что это тот уровень мощности, о котором стоит задуматься. Это планшет, который легко идет в ногу с некоторыми из лучших ноутбуков и настольными компьютерами, а если вы объедините его с клавиатурой и мышью, то получите устройство, которое прослужит вам долгие годы. Экран этой модели совершенно потрясающий с мини-светодиодной подстветкой, частотой обновления 120 Hz и разрешением 2048×2732 пикселей. Это лучший экран, который мы когда-либо видели в планшетах. Добавьте к этому высочайшую производительность, великолепный алюминиевый корпус и поддержку стилуса Apple Pencil 2, и вы получите поистине исключительный планшет, особенно для студентов, которым требуются мощные устройства. Но если вам не нужна столь высокая производительность, то обратите внимание на гораздо более доступные варианты.

3. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Лучший Android-планшет для студентов

Вес: 476 гр.

Размеры: 244,5х159,5х5,7 мм.

Размер экрана: 10,4”.

Память: 64/128 Gb.

Цена: от 312 долларов.

Плюсы:

приятный дизайн,

стилус S Pen в комплекте.

Минусы:

не самый мощный.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite — отличный Android-планшет для учащихся, так как он представляет собой устройство премиум-класса по вполне доступной цене. Это один из самых доступных планшетов в нашем списке. Он предлагает отличную производительность на уровне более продвинутой модели Galaxy Tab S6, да и качество сборки сложно назвать бюджетным. К тому же вы не будете беспокоиться о том, как постоянно носить его с собой, боясь поцарапать корпус, что могло бы быть проблемой для более дорогих планшетов. В отличие от многих представленных в нашем обзоре планшетов, он поставляется со стилусом S-Pen. Конечно, он не может конкурировать по функциональности с некоторыми из более продвинутых стилусов, но вполне подходит для создания заметок и рисования.

4. Microsoft Surface Go 2

Лучший Windows-планшет для студентов

Вес: 553 гр.

Размеры: 245×175х8,3 мм.

Размер экрана: 10,5”.

Память: 64 Gb eMMC / 128 Gb SSD.

Цена: от 400 долларов.

Плюсы:

премиум-дизайн,

доступность,

может работать с Windows 10.

Минусы:

в комплект не входит чехол и стилус,

характеристики базовой модели слабые.

Хотя Apple App Store и Google Play Store предлагают множество приложений для iPad и планшетов на базе Android соответственно, ни одно из них не может сравниться с универсальностью приложений для операционной системы Windows 10. Хотя Microsoft Store отстает в количестве приложений от Apple и Google, вы можете загрузить и установить любое приложение на ноутбук или настольный компьютер под управлением Windows 10. Так, например, в отличие от мобильных приложений для творчества, вы можете установить полную версию Adobe Photoshop, что делает планшеты с Windows 10 отличными устройствами для учащихся. Surface Go 2 — это лучший планшет для студентов, потому что он работает под управлением Windows 10 и отличается стильным и легким дизайном. Продукты Microsoft Surface — это премиальные, стильные устройства, и линейка Go сохраняет эти качества, но по более низкой цене. Так что, хоть это и не самый мощный планшет, он доступен по относительно невысокой цене и поэтому является отличным выбором для студентов. А приобретя Type Cover, вы сможете защитить экран и превратить Surface Go 2 в полноценный ноутбук с Windows 10.

5. Amazon Fire HD 8 (2020)

Лучший бюджетный планшет для студентов

Вес: 355 гр.

Размеры: 202x137x9,7 мм.

Размер экрана: 8”.

Память: 32/64 Gb.

Цена: от 90 долларов.

Плюсы:

сверхнизкая цена,

отличное расположение фронтальной камеры.

Минусы:

низкое качество экрана,

привязан к экосистеме Amazon.

Amazon Fire HD 8 2020 года — отличный недорогой планшет для учащихся. Не ожидайте таких функций и производительности, как у iPad Pro, но Amazon Fire HD 8 все же приятно вас удивит. Последняя модель имеет неплохие характеристики, несмотря на бюджетную цену. Amazon повысила производительность по сравнению с предыдущей моделью, сохранив при этом сверхнизкую цену. Если вы часто совершаете покупки на Amazon и у вас есть членство Prime, тогда этот планшет понравится еще больше, так как на нем будет запущено множество приложений, которые могут помочь в учебе. Это также хороший инструмент, когда дело касается развлечений, ведь есть Amazon Prime, Netflix и Disney Plus, которые хорошо смотрятся на 8” экране. Если вы хотите планшет, но не хотите много тратить, то это отличный вариант.

6. Microsoft Surface Pro 7

Высокопроизводительный Windows-планшет

Вес: 771 гр.

Размеры: 292x201x8,5 мм.

Размер экрана: 12,3”.

Память: 128 Gb — 1 Тb.

Цена: от 700 долларов.

Плюсы:

отличный дизайн,

поддержка Wi-Fi 6.

Минусы:

дорогой.

Если вам понравился внешний вид Surface Go 2, но вы хотите что-то более мощное, то обратите внимание на Surface Pro 7. Это отличный планшет для студентов, которым нужно стильное и производительное устройство для учебы и работы. Он поддерживает ультрасовременный формат Wi-Fi 6, поэтому скорость беспроводной связи выше и надежнее. Также у него великолепный экран, а поставляется устройство с мощными компонентами, что делает запуск Windows 10 и любого приложения, на которое вы полагаетесь в своей учебе, просто мечтой. Если вы соедините планшет с Type Cover, то превратите его в серьезное устройство, подобное ноутбуку. Он тоньше и легче любого ноутбука, который вы можете купить сегодня, и у него отличное время автономной работы. Вы также можете выбрать одну из множества конфигураций, чтобы получить модель, которая наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям и бюджету. Однако даже самые дешевые конфигурации в этой линейке довольно дороги, что может сделать их недоступными для многих пользователей. Тогда в этом случае Surface Go 2 будет лучшим вариантом.

7. Huawei MatePad Pro

Лучший планшет «2-в-1»

Вес: 460 гр.

Размеры: 246x159x7,2 мм.

Размер экрана: 10,8”.

Память: 128/256/512 Gb.

Цена: от 865 долларов.

Плюсы:

мощный,

можно использовать как ноутбук.

Минусы:

нет разъема для наушников.

Huawei становится все более впечатляющей силой, с которой приходится считаться в мире планшетов, и MatePad Pro, пожалуй, лучший планшет этого производителя. Он мощный и стильный, с 10,8” дисплеем и временем автономной работы, которого можно ожидать от более дорогого планшета. На самом деле, несмотря на то что он почти вдвое дешевле, MatePad Pro предоставляет те же возможности, что и мощный iPad Pro. Это блестящая альтернатива, особенно для людей, которым нужен планшет на базе Android. Однако мы должны указать, что, хоть устройство и работает под управлением Android, у него нет доступа к магазину приложений Google Play или другим приложениям Google. Вместо этого есть фирменные альтернативы Huawei, и, хотя многие из них отлично справляются со своим задачами, некоторые пользователи могут быть разочарованы, обнаружив, что их любимых приложений нет. Поэтому, если у вас возникнет соблазн приобрести этот планшет, возможно, сначала стоит провести небольшое исследование. Однако нельзя закрывать глаза на высокий уровень производительности этого планшета, и, если вы объедините его со стилусом и клавиатурой, то получите отличное устройство «2-в-1», которое поможет вам в учебе.

8. iPad Air 4 (2020)

Еще один отличный планшет от Apple для учащихся

Вес: 458 гр.

Размеры: 247,6×178,5×6,1 мм.

Размер экрана: 10,9”.

Память: 64/256 Gb.

Цена: от 599 долларов.

Плюсы:

отличное качество сборки,

тонкий и легкий.

Минусы:

дорогой,

у базовой модели очень мало памяти.

iPad Air 4 2020 года — это, как следует из названия, невероятно тонкий и легкий планшет. Это отличный выбор для студентов, которым нужно устройство, чтобы можно было положить его в рюкзак и почти забыть о нем. Как и другие iPad от Apple, у него фантастический дизайн и потрясающий экран, а в App Store есть великолепный набор приложений и игр, поэтому независимо от того, какой курс вы выбираете или в какие игры вы любите играть, iPad Air 4 будет прекрасным выбором. У него тот же чип, что и у iPhone 12, так что он определенно обладает неплохой производительностью. Хоть он и не может конкурировать с iPad Pro, в этом даже нет необходимости. Кроме того, если вы подключите Smart Keyboard, то получите отличный планшет, который также можно использовать в качестве ноутбука. Однако следует отметить, что самая дешевая модель имеет всего 64 Gb встроенной памяти, и, в отличие от некоторых планшетов на базе Android, здесь нет слота для карты памяти. Печально видеть, как хранилище объемом в 64 Gb быстро заполняется.

9. Lenovo Tab M10 Plus

Недорогой Android-планшет для образования

Вес: 460 гр.

Размеры: 244,2х153,3х8,15 мм.

Размер экрана: 10,3”.

Память: 64/128 Gb.

Цена: от 215 долларов.

Плюсы:

доступная цена,

поддержка Dolby Atmos.

Минусы:

не рассчитан на производительные игры.

Lenovo Tab M10 Plus — это пример недорогого планшета, который неплохо выглядит, качественно сделан и оснащен добротным экраном. Но уровень производительности у него средний. Тем не менее, этот нюанс заметен только в играх и при выполнении сложных задач. Также среди позитивных факторов стоит отметить хорошие объемы памяти и качественное звучание встроенных динамиков. На Lenovo Tab M10 Plus стоит обратить внимание, если вы стеснены в средствах. Пусть планшет не бьет рекорды производительности, но он стоит адекватных денег и в качестве недорогого устройства для обучения вполне подойдет.