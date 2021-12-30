Покупка бизнес-ноутбуков для вашей компании может стать одним из самых важных вложений, которые вы сделаете. Эти удобные устройства могут помочь вашим сотрудникам оставаться продуктивными, независимо от того, работают ли они в офисе или удаленно из дома. Итак, каким должен быть хороший бизнес-ноутбук? Он должен быть достаточно тонким и легким, чтобы его было удобно носить, а также выглядеть элегантно и профессионально, потому что на встречах с клиентами на это обращается немалое внимание. Экран должен быть достаточно большим для отображения документов, а клавиатура должна быть достаточно удобной для использования в течение всего рабочего дня. Что касается производительности, то бизнес-ноутбук должен предлагать достаточно мощности, чтобы иметь возможность запускать офисные приложения и отображать презентации, в то время как более сложные задачи, такие как редактирование видео, можно было бы выполнять на моделях более высокого уровня. Также важен хороший набор портов, чтобы была возможность подключать периферийные устройства без каких-либо переходников. Однако вся эта мощность не должна аккумулироваться за счет уменьшения времени автономной работы, поэтому лучшие ноутбуки для бизнеса также должны работать весь день без необходимости подключения к сети.

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9

Лучший ноутбук для бизнеса в целом

Характеристики:

Процессор: Intel Core i5 — i7 одиннадцатого поколения.

Графика: Intel Iris Xe.

Оперативная память: 8-32 Gb.

Экран: 14”, соотношение сторон 16:10, разрешение от 1920×1200 до 3840×2400 пикселей, сенсорный.

SSD-накопитель: 256 Gb — 1 Тb.

Плюсы:

отличная производительность,

великолепное время автономной работы.

Минусы:

конфигурации только с интегрированной графикой.

Lenovo X1 Carbon Gen 9 — это лучший ноутбук для бизнеса в целом. Lenovo производит отличные ноутбуки для бизнеса, и эта модель — отличный тому пример. Он тонкий и легкий, с отличным временем автономной работы, что делает его идеальным спутником для деловых людей, которые много путешествуют по работе. Ноутбук оснащен новейшим процессором Intel Core одиннадцатого поколения и графикой Intel Iris Xe, имеет несколько отличных встроенных функций безопасности и может быть оснащен до 32 Gb оперативной памяти. Качество сборки и послепродажная поддержка означают, что это ноутбук, который вы можете уверенно использовать в повседневной работе. Однако, он поставляется только со встроенной графикой, поэтому для задач, предполагающих интенсивное использование графических пакетов, 3D-рендеринг, анимация или использование САПР, стоит посмотреть на другие модели.

2. Acer Swift 3

Лучший бюджетный ноутбук для бизнеса

Характеристики:

Процессор: до Intel Core i7-8565U.

Графика: NVIDIA GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 или AMD Radeon Vega 8.

Оперативная память: 4-8 Gb.

Экран: 14”, ComfyView IPS, разрешение 1920×1080 пикселей; 15,6”, разрешение 1920×1080 пикселей.

SSD-накопитель: 128 Gb — 1 Тb, 16 Gb память Intel Optane.

Плюсы:

превосходная клавиатура и трекпад,

отличная производительность.

Минусы:

выглядит немного невзрачно.

Acer Swift 3 — фантастический ноутбук для бизнесменов и людей, которые хотят снизить расходы. Это один из самых доступных ноутбуков с Windows 10, но он не экономит на производительности. Фактически, это устройство может идти в ногу с более дорогими ноутбуками, даже несмотря на то, что часть его комплектующих немного устарела. Клавиатура и трекпад удобны в использовании, и, хотя шасси немного простое, оно достаточно прочное, поэтому вам не нужно будет беспокоиться о том, как не повредить ноутбук во время переноски. 14” дисплей с разрешением 1080p означает, что этот ноутбук не займет много места, и он предлагает достаточно мощности для решения практически любых повседневных офисных задач. Однако для интенсивного использования вам понадобится что-то более прдвинутое.

3. MacBook Pro 13 (2020 г.)

Лучший ноутбук Apple для бизнеса

Характеристики:

Процессор: восьмиядерный Apple M1.

Графика: Intel Iris Plus Graphics 645.

Оперативная память: до 32 Gb.

Экран: 13”, Retina с технологией True Tone.

SSD-накопитель: 256 Gb — 4 Тb.

Плюсы:

SSD-накопитель большей емкости,

отличная клавиатура.

Минусы:

отсутствие большого количества портов.

MacBook Pro 13 2020 года, безусловно, лучший бизнес-ноутбук компании. В конце прошлого года Apple серьезно обновила свой культовый MacBook, снабдив его новым чипом M1 собственной разработки, что дало ноутбуку реальный прирост в производительности. Лучше всего то, что у 13” MacBook Pro теперь самое продолжительное время автономной работы среди всех MacBook. Вы можете работать с ноутбуком весь день, не подключая его к электросети. Как это обычно бывает с MacBook, он также имеет великолепный экран Retina, предлагая при этом изящный и стильный дизайн, которым славится Apple. Тонкий сенсорный дисплей, который проходит вдоль верхней части клавиатуры, является отличной функцией, поскольку на нем отображаются контекстно-зависимые кнопки и сочетания клавиш, которые меняются в зависимости от используемого вами приложения. С правильными приложениями он может стать настоящим подарком для вашей продуктивности.

4. LG Gram 17 (2021 г.)

Отличный сверхлегкий ноутбук для бизнеса

Характеристики:

Процессор: Intel Core i7 одиннадцатого поколения.

Графика: Intel Iris Xe Graphics.

Оперативная память: 16 Gb LPDDR4X.

Экран: 17”, IPS LCD, разрешение 2560×1600 пикселей.

SSD-накопитель: до 2 Тb NVMe.

Плюсы:

отличное время автономной работы,

очень легкий.

Минусы:

дорого по сравнению с конкурентами,

возможны блики на экране.

Если вам нужен бизнес-ноутбук с большим экраном, который при этом остается тонким и достаточно легким, чтобы его можно было удобно носить с собой, то LG Gram 17 — это устройство для вас! Этот ноутбук для бизнеса оснащен новейшими мобильными технологиями, включая процессоры Intel одиннадцатого поколения и графику Iris Xe, 16 Gb оперативной памяти и высокоскоростной SSD-накопитель. Он также оснащен отличным набором портов, включая два порта Thunderbolt 4 USB Type-C. Время автономной работы также феноменально — около 12 часов без подзарядки. Лучше всего то, что он невероятно легкий. Честно говоря, не ожидаешь, что ноутбук с 17” экраном будет настолько легким, однако это не значит, что LG Gram 17 окажется тонким или хлипким. Такие преимущества являются заслугой инженеров LG.

5. Gigabyte Aero 17 (2021 г.)

Лучший бизнес-ноутбук для креативных людей

Характеристики:

Процессор: Intel Core i9-10980HK.

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q 8GB.

Оперативная память: 64 Gb.

Экран: 17,3”, OLED, разрешение 4K, HDR400, 100% Adobe RGB, сертифицирован Pantone.

SSD-накопитель: до 2 Тb.

Плюсы:

великолепный дисплей,

множество портов.

Минусы:

сильно нагревается.

Gigabyte Aero 17 (2021 г.) — один из самых мощных бизнес-ноутбуков, которые вы найдете на данный момент. Он сочетает в себе восьмиядерный процессор Intel Core i9 десятого поколения и графическую карту NVIDIA RTX 3080, что делает его отличным бизнес-ноутбуком для людей, работающих в творческой индустрии? и которые должны справляться с большим количеством интенсивных графических рабочих нагрузок. Возможно, его самым большим преимуществом является потрясающий экран 4K HDR со 100% охватом цветовой палитры Adobe RGB, который также имеет сертификат Pantone. Это гарантирует, что ваша творческая работа будет выглядеть наилучшим образом, а цвета будут максимально точными. Ноутбук также наделен множеством портов, поэтому вы сможете подключать карты памяти и любые периферийные устройства, не беспокоясь о наличии адаптеров. Для многих это может быть излишним, но, если вам нужна высочайшая производительность, этот ноутбук вам подойдет.

6. Dell XPS 15 (2020 г.)

Отличный флагманский ноутбук для бизнеса от Dell

Характеристики:

Процессор: Intel Core i5 — i7 десятого поколения.

Графика: Intel UHD Graphics — NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Оперативная память: 8-64 Gb.

Экран: 15,6”, разрешение 1920×1200 пикселей, InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit; 15,6”, разрешение 3840×2400 пикселей, InfinityEdge Touch Anti-Reflective 500-Nit.

SSD-накопитель: 256 Gb — 2 Тb M.2 PCIe NVMe.

Плюсы:

великолепные динамики,

отличный и красивый дисплей.

Минусы:

NVIDIA GTX 1650 Ti слабовата для игр.

На примере ноутбука XPS 15 компания Dell еще раз доказала, что является лидером в производстве тонких, стильных и чрезвычайно желанных ноутбуков. Возьмите этот ноутбук в любой офис или на встречу, и завистливые взгляды вам гарантированы! Dell оснастила XPS 15 одними из самых мощных мобильных компонентов, которые вы найдете в любом ноутбуке прямо сейчас, поэтому он легко справится практически с любой задачей, для которой вам нужно его использовать. Вы также можете выбрать конфигурацию с дискретным графическим процессором Nvidia GTX 1650 Ti, который не столь идеален для игр, но отлично подходит для редактирования фотографий и видео. Вся эта мощь заключена в стильном тонком и легком корпусе, что делает ноутбук идеальным выбором для фотографов, которые должны часто носить с собой, кроме ноутбука, набор камер и объективов. Его 15,6” экран достаточно яркий и четкий. Все эти преимущества дополнены удобной клавиатурой и отличными динамиками, а также знаменитым качеством сборки и поддержкой Dell. Модель не из дешевых, но она того стоит.

7. Apple MacBook Air (2020 г.)

Еще один отличный бизнес-ноутбук от Apple

Характеристики:

Процессор: Apple M1.

Графика: Intel Iris Plus Graphics 645.

Оперативная память: 8-16 Gb.

Экран: 13,3”, IPS, разрешение 2560×1600 пикселей.

SSD-накопитель: 256 Gb — 2 Тb.

Плюсы:

бесшумный,

отличное время автономной работы.

Минусы:

безвентиляторный дизайн может повлиять на производительность.

MacBook Air 2020 года — еще один ноутбук Apple, который отлично подходит для использования в бизнесе. Во многом благодаря мощному чипу M1, разработанному Apple, основанному на той же технологии, что и в более дорогой модели 13” MacBook Pro из нашей статьи. Это означает, что впервые более доступный MacBook Air может сравниться с MacBook Pro, когда речь идет о производительности во многих областях. Его безвентиляторный дизайн также означает, что он практически бесшумен при использовании. Как и предыдущие модели MacBook Air, ноутбук отличается великолепным тонким и легким дизайном, поэтому его удобно носить с собой, что делает устройство отличным выбором для деловых людей, которые любят много путешествовать. Здесь отсутствует сенсорная панель, но для повседневного использования MacBook Air является отличной доступной альтернативой MacBook Pro.

8. Asus ZenBook 13 (2021 г.)

Великолепный ноутбук для бизнеса

Характеристики:

Процессор: Intel Core i3 — i7 одиннадцатого поколения / AMD Ryzen 5000.

Графика: Intel UHD Graphics / AMD Radeon.

Оперативная память: 8-32 Gb.

Экран: 13,3”, OLED, разрешение 1920×1080 пикселей, 400-Nit.

SSD-накопитель: 256 Gb — 1 Тb.

Плюсы:

великолепный OLED-дисплей,

отличное время автономной работы.

Минусы:

нет разъема для наушников.

Asus ZenBook 13 — это бизнес-ноутбук, который может легко конкурировать с любым Apple MacBook, когда дело касается дизайна и мощности. В отличие от ноутбуков Apple, вы можете выбирать между процессором AMD Ryzen 5000-й серии или процессором Intel одиннадцатого поколения, а это одни из лучших процессоров, которые вы могли бы найти в ноутбуках 2021 года. Это устройство также имеет потрясающий 13,3” OLED-экран и один из лучших аккумуляторов в мире. Cветовая разметка, которая включается длительным прикосновением к верхнему правому углу touch-pad, превращает его в цифровой блок, но при этом не мешает пользоваться манипулятором по прямому назначению. Вы можете выбрать конфигурацию с 32 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 Тb, что сделает его отличным ноутбуком для работы, особенно если вы хотите работать в многозадачном режиме или хранить большие объемы информации. Это отличный выбор для творческих людей, которые ищут стильный ноутбук для бизнеса.