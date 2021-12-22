LG представила монитор DualUp с нестандартным соотношением сторон 16:18

Компания LG представила монитор DualUp 28MQ780 с матрицей Nano IPS. Новинка диагональю 27,6 дюйма имеет нестандартное соотношение сторон 16:18.

Производитель отмечает, что дисплей обладает той же рабочей площадью, что и два 21,5-дюймовых, а функция вертикального разделения экранов позволяет пользователю видеть больше контента одним взглядом. На вторичное рабочее пространство можно вывести окно мессенджера. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость — 300 кд/м². Устройство прикрепляется к подставке Ergo, она входит в комплект и крепится к столу. DualUp 28MQ780 хорошо подойдет дизайнерам, разработчикам и создателям контента. Не менее полезным монитор LG DualUp будет при видеомонтаже.

Кроме того, LG представила UltraFine 32UQ85R — это модель с экраном 32 дюйма и разрешением 4K (3840×2160 пикселей) для дизайнеров и фотографов. Монитор обладает традиционным соотношением сторон 16:9. Отмечается, что в новинке применена матрица Nano IPS Black. По уверению компании, такая матрица обеспечивает «реалистичные и детализованные оттенки черного» с яркостью 400 кд/м² и контрастом 2000:1. Также заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3, что важно для создания и редактирования контента.

UltraFine 32UQ85R поставляется со съемным датчиком калибровки экрана и программным обеспечением LG. С их помощью можно быстро выполнить калибровку для более точного отображения оттенков в автоматическом режиме.

Оба монитора оснащены двумя портами HDMI, интерфейсами USB-C (без поддержки Thunderbolt), а также возможностью заряжать внешние устройства по USB с мощностью до 96 Вт.

Цена новых мониторов и дата их продаж будут объявлены компанией LG на выставке электроники CES 2022, которая пройдет с 4 до 8 января 2022 года в Лас-Вегасе.