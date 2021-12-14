14.12.2021

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LG анонсировала переносной телевизор со встроенным аккумулятором

LG StanbyME

Компания LG анонсировала необычную модель телевизора под названием StanbyME. Телевизор оснащен 27-дюймовым сенсорным экраном, который установлен на высокой подставке со скрытыми колесами. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот дисплея, включая переход в портретную ориентацию. Встроенный аккумулятор обеспечивает до трех часов работы без подключения к бытовой электросети.

LG StanbyME

Устройство получит разъем HDMI и порт USB, а также модуль NFC для возможности вывода изображения с мобильного устройства на экран телевизора. Есть поддержка таких приложений, как Netflix, Amazon Prime Video и YouTube.

Кроме того, был анонсирован 65-дюймовый телевизор Objet с OLED-матрицей с высокой тканевой подставкой, что позволяет прислонить устройство к стене. Высота регулируется с помощью пульта, В телевизор встроена 4,2-канальная аудиосистема на 80 Вт. Предусмотрено два режима: Full View с полностью открытым дисплеем и Line View, в котором экран показывает виджеты, пока его часть скрыта тканевым полотном.

Технические параметры и цены новинок LG не раскрывает. Ожидается, что новинки будут представлены на выставке CES 2022.

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