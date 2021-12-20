LG анонсировала игровой ноутбук UltraGear с 17,3-дюймовым дисплеем с частотой 300 Hz

В преддверии выставки CES 2022 компания LG анонсировала новый игровой ноутбук под названием UltraGear (17G90Q). Портативный компьютер оборудован 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 х 1600 пикселей, частотой обновления до 300 Hz и временем отклика в 1 мс.

В основе LG UltraGear лежит процессор Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake-H. Графическая подсистема использует ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q. Устройство получило эффективную систему охлаждения, включающую испарительную камеру.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 93 Втч. Ноутбук комплектуется полноразмерной клавиатурой с настраиваемой подсветкой, а также аудиосистемой 3D DTS:X Ultra со стереофоническими динамиками. Вес составляет около 2,7 кг. Новинка уже получила награду CES 2022 Innovation Award.

Информация о цене и доступности LG UltraGear станет известна на выставке CES 2022.