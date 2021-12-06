Lexus представил концепт внедорожника с водородным двигателем

Бренд премиальных автомобилей Lexus, производимых японской корпорацией Toyota Motor, представил концепт внедорожника ROV с водородным двигателем – альтернативу полностью электрическим внедорожникам. Аббревиатура ROV — это Recreational Off-highway Vehicle.

В ROV установлен литровый двигатель, работающий от резервуара со сжатым под высоким давлением водородом. В Lexus не разглашают конкретных показателей двигателя, но заверяют, что он обеспечивает моментальное увеличение крутящего момента – это важное для внедорожника преимущество.

В отличие от бесшумных электромобилей, водородный двигатель издает мощный гул. Однако производители обещают его уменьшить за счет внедрения стандарта QDR. Во время работы машина выделяет небольшое количество CO2 из-за сгоревшего моторного масла, но загрязнение окружающей среды все равно минимальное.

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«Lexus ROV — это наш ответ на растущую страсть к природе и авантюрный дух потребителей предметов роскоши», — заявляет глава Lexus Europe Спирос Фотинос (Spiros Fotinos).

Внешне автомобиль выглядит достаточно агрессивно: темно-бронзовая окраска, L-образные фары и небольшая решетка радиатора. В салоне ROW имеется обтянутое кожей рулевое колесо и система подвески сидений, амортизирующая дорожную тряску. Габариты ROV – 312 х 173 х 180 см. Вся необходимая информация выводится на дисплей с одним манометром.