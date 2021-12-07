Lenovo представила 29-дюймовый широкоформатный монитор с частотой обновления 90 Hz

Компания Lenovo представила в Китае новый широкоформатный монитор Thinkvision E29w-20 LED. По заявлению производителя, новинка подходит для создателей контента, профессиональных фотографов, программистов и других категорий пользователей, которым требуется большая рабочая площадь и точная цветопередача.

Устройство получило IPS-матрицу диагональю 29 дюймов с частотой обновления 90 Hz, окруженную узкими рамками с трех сторон. Панель имеет разрешение 2560 × 1080 пикселей. Экран обеспечивает яркость до 300 кд/м2, угол обзора до 178° и коэффициент контрастности 1000:1. Заявлено 99% охвата цветовой гаммы sRGB.

Есть поддержка функции защиты зрения от синего спектра Lenovo Natural Low Blue Light, а также технологии AMD FreeSync для устранения разрыва кадров. Заявленное время отклика экрана составляет 4-6 мс. Монитор оснащен портами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт. Устройство устанавливается на регулируемую подставку.

Lenovo Thinkvision E29w-20 LED уже поступил в продажу по цене 235 долларов.