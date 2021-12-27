27.12.2021

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Lenovo готовит ноутбук ThinkBook Plus с дополнительным экраном, поддерживающим стилус

Lenovo

В сети появились изображения необычного ноутбука Lenovo. Модель оснащена 17-дюймовым экраном и относится к семейству ThinkBook Plus. Первые данные о нем появились еще в октябре.

Главной особенностью новинки является крупный вертикально ориентированный экран справа от клавиатуры. Он не заменяет тачпад, а нужен, судя по поддержке стилуса, для рисования.

Второй экран может служить также и для других целей. На него можно выводить какие-то приложения, меню с иконками и т. д. Технические характеристики ноутбука не приводятся.

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