Lenovo готовит ноутбук ThinkBook Plus с дополнительным экраном, поддерживающим стилус
В сети появились изображения необычного ноутбука Lenovo. Модель оснащена 17-дюймовым экраном и относится к семейству ThinkBook Plus. Первые данные о нем появились еще в октябре.
Главной особенностью новинки является крупный вертикально ориентированный экран справа от клавиатуры. Он не заменяет тачпад, а нужен, судя по поддержке стилуса, для рисования.
— Ev (@evleaks) December 27, 2021
Второй экран может служить также и для других целей. На него можно выводить какие-то приложения, меню с иконками и т. д. Технические характеристики ноутбука не приводятся.