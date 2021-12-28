«Лаборатория Касперского» расширяет спонсорский контракт со Scuderia Ferrari

«Лаборатория Касперского» объявила о продлении и расширении спонсорского контракта с командой Scuderia Ferrari в гонках «Формула-1». Согласно обновлённому договору, логотип IT-компании останется на шлемах пилотов и экипировке команды. При этом его позиция на болиде изменится — теперь он будет располагаться на переднем антикрыле.

Кроме того, с 2022 года IT-компания станет официальным партнёром и киберспортивной команды Ferrari, участвующей в международной серии «Формулы-1» Esports. В виртуальной команде собраны яркие молодые таланты и самые быстрые гонщики в мире: Брендон Ли, Давид Тоницца и Доменико Ловес. Логотип «Лаборатории Касперского» появится на одежде пилотов Ferrari Esports и на флагманском тренировочном центре команды в итальянском городе Маранелло. Также соглашение включает брендинг игры: логотип компании будет размещен на виртуальных гоночных автомобилях, участвующих в сериях Esports.

«Я очень рад, что мы продолжаем наше многолетнее партнёрство с Ferrari, которое с годами вышло далеко за рамки простого спонсорства. Мы уже давно обеспечиваем безопасность данных команды по всему миру. С 2022 года наше взаимодействие выходит на новый уровень: мы расширяем сотрудничество в гонках «Формулы-1», и будем поддерживать виртуальную команду Ferrari, участвующую в киберспортивных сериях Esports, потому что верим в большой потенциал этих соревнований», — комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» — официальный спонсор и технологический партнёр команды Scuderia Ferrari в гонках «Формулы-1» с 2010 года. За это время компании, объединённые общими ценностями, включая качественные технологии, командную работу и страсть к инновациям, построили крепкие и доверительные отношения. «Лаборатория Касперского» обеспечивает Ferrari комплексной передовой IT-защитой 24/7 в любой точке мира — от штаб-квартиры Ferrari в Маранелло до трасс «Формулы-1» по всему миру.

«Мы рады возобновить и расширить наше партнёрство с “Лабораторией Касперского”. У нас много общего, например, стремление к технологическому совершенству и культура командной работы. Более десяти лет “Лаборатория Касперского” играет ключевую роль в успехе Scuderia Ferrari, защищая наши данные как на трассе, так и в Маранелло. Для нас важно, что мы можем рассчитывать на надёжного партнёра, когда дело касается столь деликатного аспекта, как безопасность. Мы также рады, что наше сотрудничество расширилось и на сферу киберспорта, которая быстро развивается и имеет большое значение для продвижения автоспорта среди более широкой и молодой аудитории», — комментирует Маттиа Бинотто, генеральный директор и руководитель команды Scuderia Ferrari.

Узнать больше о партнёрстве «Лаборатории Касперского» и Scuderia Ferrari можно по ссылке.